В Ленобласти широко отметили День народного единства
© Фото : Правительство Ленинградской областиПразднование Дня народного единства в Ленинградской области
Празднование Дня народного единства в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области День народного единства отметили под лозунгом "#МЫВМЕСТЕ". в рамках празднования прошли концерты народных коллективов разных национальностей, церемонии вручения первых паспортов, акции солидарности с ленинградцами ― участниками специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Центр развития волонтерского движения Тихвинского района провел патриотическую акцию: волонтеры на улицах раздавали жителям печатную продукцию. В Тихвине на сцене Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова прошла концертная программа "Единство во имя России". В Выборге во Дворце культуры выступили коллективы культурно-досугового центра, программу представил также Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти "Невский дозор".
Центр развития волонтерского движения Тихвинского района провел патриотическую акцию: волонтеры на улицах раздавали жителям печатную продукцию. В Тихвине на сцене Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова прошла концертная программа "Единство во имя России". В Выборге во Дворце культуры выступили коллективы культурно-досугового центра, программу представил также Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти "Невский дозор".
В пресс-службе также рассказали, что в Сосновом Бору прошла церемония возложения цветов к памятнику ветеранам боевых действий. В ДК "Строитель" атомграда для гостей праздника работала выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества.
"Традицией стало вручение в День народного единства первых паспортов юным сосновоборцам", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Киришах прошли акции "Хоровод единства" и "Все флаги в гости к нам". Межэтнический и межнациональный фестиваль культурных традиций "Мы разные, но мы вместе!" состоялся во Всеволожске.
"В Кингисеппе - концерт "#МЫВМЕСТЕ", направленный на популяризацию культурного наследия народов России. А в Волхове вручили первые паспорта юным жителям, паспорта новым гражданам РФ и благодарности участникам театрализованного представления в честь открытия стелы в честь присвоения Волхову звания "Город воинской доблести", которое состоялось 24 июня 2022 года", — добавили в обладминистрации