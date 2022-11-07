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В Ленобласти широко отметили День народного единства - РИА Новости, 07.11.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221107/lenoblast-1829590759.html
В Ленобласти широко отметили День народного единства
В Ленобласти широко отметили День народного единства - РИА Новости, 07.11.2022
В Ленобласти широко отметили День народного единства
В Ленинградской области День народного единства отметили под лозунгом "#МЫВМЕСТЕ". в рамках празднования прошли концерты народных коллективов разных... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:59
2022-11-07T10:59
ленинградская область
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
4 ноября - день народного единства
тихвинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области День народного единства отметили под лозунгом "#МЫВМЕСТЕ". в рамках празднования прошли концерты народных коллективов разных национальностей, церемонии вручения первых паспортов, акции солидарности с ленинградцами ― участниками специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Центр развития волонтерского движения Тихвинского района провел патриотическую акцию: волонтеры на улицах раздавали жителям печатную продукцию. В Тихвине на сцене Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова прошла концертная программа "Единство во имя России". В Выборге во Дворце культуры выступили коллективы культурно-досугового центра, программу представил также Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти "Невский дозор".В пресс-службе также рассказали, что в Сосновом Бору прошла церемония возложения цветов к памятнику ветеранам боевых действий. В ДК "Строитель" атомграда для гостей праздника работала выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества."Традицией стало вручение в День народного единства первых паспортов юным сосновоборцам", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в Киришах прошли акции "Хоровод единства" и "Все флаги в гости к нам". Межэтнический и межнациональный фестиваль культурных традиций "Мы разные, но мы вместе!" состоялся во Всеволожске. "В Кингисеппе - концерт "#МЫВМЕСТЕ", направленный на популяризацию культурного наследия народов России. А в Волхове вручили первые паспорта юным жителям, паспорта новым гражданам РФ и благодарности участникам театрализованного представления в честь открытия стелы в честь присвоения Волхову звания "Город воинской доблести", которое состоялось 24 июня 2022 года", — добавили в обладминистрации
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тихвинский район
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 4 ноября - день народного единства, тихвинский район
Ленинградская область , Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 4 ноября - День народного единства, Тихвинский район
10:59 07.11.2022
 

В Ленобласти широко отметили День народного единства

© Фото : Правительство Ленинградской областиПразднование Дня народного единства в Ленинградской области
Празднование Дня народного единства в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Празднование Дня народного единства в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области День народного единства отметили под лозунгом "#МЫВМЕСТЕ". в рамках празднования прошли концерты народных коллективов разных национальностей, церемонии вручения первых паспортов, акции солидарности с ленинградцами ― участниками специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Центр развития волонтерского движения Тихвинского района провел патриотическую акцию: волонтеры на улицах раздавали жителям печатную продукцию. В Тихвине на сцене Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова прошла концертная программа "Единство во имя России". В Выборге во Дворце культуры выступили коллективы культурно-досугового центра, программу представил также Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти "Невский дозор".
В пресс-службе также рассказали, что в Сосновом Бору прошла церемония возложения цветов к памятнику ветеранам боевых действий. В ДК "Строитель" атомграда для гостей праздника работала выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества.
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"Традицией стало вручение в День народного единства первых паспортов юным сосновоборцам", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Киришах прошли акции "Хоровод единства" и "Все флаги в гости к нам". Межэтнический и межнациональный фестиваль культурных традиций "Мы разные, но мы вместе!" состоялся во Всеволожске.
Кингисеппе - концерт "#МЫВМЕСТЕ", направленный на популяризацию культурного наследия народов России. А в Волхове вручили первые паспорта юным жителям, паспорта новым гражданам РФ и благодарности участникам театрализованного представления в честь открытия стелы в честь присвоения Волхову звания "Город воинской доблести", которое состоялось 24 июня 2022 года", — добавили в обладминистрации
 
Ленинградская областьОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)4 ноября - День народного единстваТихвинский район
 
 
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