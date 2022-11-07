https://ria.ru/20221107/kosovo-1829804802.html

Генсек НАТО призвал Вучича избегать эскалации в Косово

Генсек НАТО призвал Вучича избегать эскалации в Косово - РИА Новости, 07.11.2022

Генсек НАТО призвал Вучича избегать эскалации в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре призвал президента Сербии Александра Вучича избежать эскалации в Косово и Метохии, сообщила администрация... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:37

2022-11-07T20:37

2022-11-07T20:42

в мире

александр вучич

сербия

косово

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре призвал президента Сербии Александра Вучича избежать эскалации в Косово и Метохии, сообщила администрация Вучича.В Северной Косовска-Митровице в воскресенье прошел мирный митинг косовских сербов. Сербы вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины. В воскресенье сербские служащие косовских "полиции" и "таможни" на КПП "Брняк" и "Ярине" ушли в отставку, как и 300 их коллег из полиции на севере края и покинули рабочие места."Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию, чтобы они воздержались от односторонних шагов, угрожающих миру и стабильности", - говорится в сообщении.Стороны также обсудили важность контингента НАТО KFOR и прямого контакта генштаба Сербии и командующего силами Североатлантического альянса в Косово и Метохии. Генсек Столтенберг отметил, что "НАТО ценит сотрудничество с Сербией с позиции военно-нейтральной страны".Вучич заявил в ночь на понедельник, что выполнение албанцами функций полиции после отставки сербов-полицейских на населенном сербами севере Косово приведет к катастрофе. По его словам, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя контингент НАТО - KFOR и миссии по верховенству закона ЕС – EULEХ. В понедельник на опорных пунктах и блокпостах на севере края было замечено повышенное присутствие косовской полиции.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221105/politika-1829358580.html

https://ria.ru/20221101/serbiya-1828406022.html

https://ria.ru/20221103/serby-1829103163.html

сербия

косово

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в мире, александр вучич, сербия, косово, йенс столтенберг, нато, евросоюз