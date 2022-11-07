https://ria.ru/20221107/kholodets-1829561534.html

Главный диетолог Москвы рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник

Главный диетолог Москвы рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник - РИА Новости, 07.11.2022

Главный диетолог Москвы рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник

Здоровому человеку можно разнообразить рацион питания по праздникам небольшой порцией холодца - до 100-150 граммов, но лучше вместо этого съесть заливное из... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

еда

антонина стародубова

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Здоровому человеку можно разнообразить рацион питания по праздникам небольшой порцией холодца - до 100-150 граммов, но лучше вместо этого съесть заливное из маложирных сортов мяса, птицы или рыбы с добавлением овощей и зелени, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в День холодца.По словам диетолога, в традиционном исполнении холодец содержит большое количество насыщенных жиров. Согласно российским и международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам."Избыточное потребление насыщенных жиров с пищей может сопровождаться повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Конечно, порой бывает довольно трудно отказаться от любимого блюда. Главное, соблюдать меру. Изредка, по праздникам, здоровому человеку можно разнообразить свой рацион небольшой порцией холодца - 100-150 граммов. Но и в этом случае лучше предпочесть блюдо с невысоким содержанием жиров, например, заливное из маложирных сортов мяса, птицы или рыбы с добавлением овощей и зелени", - рассказала Стародубова.Собеседница агентства уточнила, что мнение о том, что только за счет употребления холодца или желе с высоким содержанием коллагена можно укрепить связки и суставы и сделать кожу более упругой, - не более, чем миф."Холодец или студень и заливное - не одно и то же. При приготовлении заливных блюд добавляется желатин, и продукты не нужно подвергать столь длительной тепловой обработке, что позволяет лучше сохранить некоторые питательные вещества. Для приготовления заливных блюд можно выбрать диетические сорта мяса и птицы, рыбу. Хорошо также добавить разнообразные по цвету и вкусу овощи: морковь, свеклу, зеленый горошек, спаржевую фасоль и так далее – получится очень красивое вкусное и полезное блюдо", - уточнила Стародубова.Диетолог добавила, что холодец – блюдо, которое не используется для диетического (лечебного) питания, поскольку, помимо высокого содержания насыщенных жиров, содержит и много пуриновых оснований и экстрактивных веществ – в основе холодца наваристый бульон."Бульоны, особенно наваристые, ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и так далее. Поэтому, если у вас есть какие-либо хронические заболевания, по вопросам питания и терапии необходимо консультироваться с врачом", - заключила она.В свою очередь специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова подчеркнула, что не советует покупать развесные холодцы, так как они являются прекрасной средой для роста микроорганизмов. Срок годности развесных холодцов составляет не более 12 часов. При это специалист отметила, что лучший холодец - сделанный своими руками из самых качественных ингредиентов."Также рекомендую покупать холодцы промышленного производства, выработанные в соответствии с ГОСТ. Согласно ГОСТ, холодцы выпускают следующих наименований - "говяжий", "свиной", "закусочный", "сельский". Холодцы других наименований не могут вырабатываться по данному ГОСТу. Мясной холодец производят с добавлением местных ингредиентов более 60%. Холодцы, выработанные в соответствии с ГОСТ, относят к категории А. Это важно, внимательно читайте маркировку", - рассказала Павлова.По словам специалиста, запах, вкус должны быть свойственные данному виду продукта, без посторонних привкусов и запаха, с выраженным ароматом чеснока, белого или чёрного перца, душистого перца.

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https://ria.ru/20221105/retsepty-1827543483.html

https://ria.ru/20221028/bol-1827386044.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, антонина стародубова, москва