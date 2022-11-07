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Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией - РИА Новости, 07.11.2022
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Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией
Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией - РИА Новости, 07.11.2022
Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией
Казахстан готов отстаивать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и "с более жестких позиций", заявил президент страны Касым-Жомарт... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:36
2022-11-07T11:50
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 7 ноя — РИА Новости. Казахстан готов отстаивать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и "с более жестких позиций", заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Мы готовы защищать нашу священную независимость", — заявил он на встрече с общественностью Мангистауской области республики на западе страны.Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы страны стали подвергаться кибератакам."Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации", — добавил он.По его словам, на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация. "Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", — заключил он.В Казахстане 20 ноября пройдут досрочные выборы президента. Их инициатором стал сам Токаев. Он также предложил сократить максимальное число сроков на посту главы государства до одного, но увеличить его с пяти до семи лет.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
10:36 07.11.2022 (обновлено: 11:50 07.11.2022)
 
Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией

Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы жестче, чем дипломатией

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 ноя — РИА Новости. Казахстан готов отстаивать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и "с более жестких позиций", заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Мы готовы защищать нашу священную независимость", — заявил он на встрече с общественностью Мангистауской области республики на западе страны.
Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы страны стали подвергаться кибератакам.
"Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации", — добавил он.
По его словам, на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.
"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", — заключил он.
В Казахстане 20 ноября пройдут досрочные выборы президента. Их инициатором стал сам Токаев. Он также предложил сократить максимальное число сроков на посту главы государства до одного, но увеличить его с пяти до семи лет.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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