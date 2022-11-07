https://ria.ru/20221107/kazakhstan-1829584989.html

Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией

Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией - РИА Новости, 07.11.2022

Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией

Казахстан готов отстаивать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и "с более жестких позиций", заявил президент страны Касым-Жомарт... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:36

2022-11-07T10:36

2022-11-07T11:50

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 7 ноя — РИА Новости. Казахстан готов отстаивать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и "с более жестких позиций", заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Мы готовы защищать нашу священную независимость", — заявил он на встрече с общественностью Мангистауской области республики на западе страны.Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы страны стали подвергаться кибератакам."Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации", — добавил он.По его словам, на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация. "Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", — заключил он.В Казахстане 20 ноября пройдут досрочные выборы президента. Их инициатором стал сам Токаев. Он также предложил сократить максимальное число сроков на посту главы государства до одного, но увеличить его с пяти до семи лет.

https://ria.ru/20220915/odkb-1817038119.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан