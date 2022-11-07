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Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель - РИА Новости, 07.11.2022
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Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель
Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель - РИА Новости, 07.11.2022
Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель
Минсельхоз РФ видит предпосылки для того, чтобы удержать цену на картофель от роста, несмотря на сложные погодные условия при уборке, сообщила первый... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:20
2022-11-07T17:20
экономика
оксана лут
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для того, чтобы удержать цену на картофель от роста, несмотря на сложные погодные условия при уборке, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе выставки Global Fresh Market."Если помните, в прошлом году у нас цены на картофель резко скакнули вверх- это была самая растущая позиция - картофель и "борщевой набор", которые дали прирост инфляции. В этом году мы снизились сильно и дошли до нормального равновесного уровня по ценам, который надо удержать", - сказала Лут.Министерство также ожидает, что картофеля в организованном секторе будет собрано в текущем году 7 миллионов тонн; в прошлом было 6,8 миллиона. "Сложные погодные условия, но мы ожидаем, что 7 миллионов у нас будет. Это очень хороший показатель, чтобы поддержать наши цены", - добавила она.Она также напомнила про резкий рост цен на капусту в прошлом году, которая в текущем году уже заметно снизилась. "Мне кажется, вряд ли что-то сможет сравниться с ростом цены на капусту, но в этом сезоне также она снизилась. Здесь помог Дагестан, который посадил еще больше", - сказал Лут, подчеркнув значение баланса цен и объемов производства в этой ситуации.Согласно данным Росстата, в "борщевом наборе" в прошлом году больше всего подорожала капуста - в 2,4 раза, цены на картофель выросли на 56,91%, свекла за прошлый год стала дороже на 43,87%, морковь - на 32,58%, а лук - на 16,06%.
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экономика, оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Оксана Лут, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
17:20 07.11.2022
 
Минсельхоз заявил о намерении удержать текущие цены на картофель

Замглавы Минсельхоза Лут: цена картофеля снизилась до уровня, который надо удержать

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСельскохозяйственная ярмарка в Казани
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для того, чтобы удержать цену на картофель от роста, несмотря на сложные погодные условия при уборке, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе выставки Global Fresh Market.
"Если помните, в прошлом году у нас цены на картофель резко скакнули вверх- это была самая растущая позиция - картофель и "борщевой набор", которые дали прирост инфляции. В этом году мы снизились сильно и дошли до нормального равновесного уровня по ценам, который надо удержать", - сказала Лут.
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Министерство также ожидает, что картофеля в организованном секторе будет собрано в текущем году 7 миллионов тонн; в прошлом было 6,8 миллиона. "Сложные погодные условия, но мы ожидаем, что 7 миллионов у нас будет. Это очень хороший показатель, чтобы поддержать наши цены", - добавила она.
Она также напомнила про резкий рост цен на капусту в прошлом году, которая в текущем году уже заметно снизилась. "Мне кажется, вряд ли что-то сможет сравниться с ростом цены на капусту, но в этом сезоне также она снизилась. Здесь помог Дагестан, который посадил еще больше", - сказал Лут, подчеркнув значение баланса цен и объемов производства в этой ситуации.
Согласно данным Росстата, в "борщевом наборе" в прошлом году больше всего подорожала капуста - в 2,4 раза, цены на картофель выросли на 56,91%, свекла за прошлый год стала дороже на 43,87%, морковь - на 32,58%, а лук - на 16,06%.
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ЭкономикаОксана ЛутРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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