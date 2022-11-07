https://ria.ru/20221107/inspektora-1829604534.html
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:35
экология
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним. Срок – 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829601840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, россия, владимир путин
Экология, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
Путин поручил до 31 декабря расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды