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Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды - РИА Новости, 07.11.2022
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Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:35
экология
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним. Срок – 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
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экология, россия, владимир путин
Экология, Россия, Владимир Путин
11:35 07.11.2022
 
Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

Путин поручил до 31 декабря расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним. Срок – 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
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