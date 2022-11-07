https://ria.ru/20221107/inspektora-1829604534.html

Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поручил расширить полномочия инспекторов по охране окружающей среды

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

экология

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести в законодательство изменения, направленные на расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих расширение полномочий инспекторов по охране окружающей среды и дополнительных требований к ним. Срок – 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829601840.html

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

экология, россия, владимир путин