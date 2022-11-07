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На фестивале в Испании покажут российские фильмы - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/festival-1829675922.html
На фестивале в Испании покажут российские фильмы
На фестивале в Испании покажут российские фильмы - РИА Новости, 07.11.2022
На фестивале в Испании покажут российские фильмы
В Испании на платформе Cineclick стартует фестиваль Russian Film Festival, сообщает пресс-служба Роскино. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:32
2022-11-07T16:32
культура
новости культуры
кино и сериалы
испания
россия
роскино
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Испании на платформе Cineclick стартует фестиваль Russian Film Festival, сообщает пресс-служба Роскино.Испанские зрители смогут посмотреть "Дунай" Любови Мульменко, "Обратимую реальность" Дмитрия Константинова, "Первый снег" Наталии Кончаловской, "Побочный эффект" Алексея Казакова, "Я худею" Алексея Нужного, "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, документальный фильм "Бондарчук.Battle" Ильи Белова и мультсериал "Пластилинки"."Мы хотим продолжать показывать испанской аудитории новое российское кино разных жанров – от научной фантастики до драм и комедий, а также анимацию", — приводит Роскино слова представителей Cineclick.Russian Film Festival в Испании проводится уже третий раз, мероприятие организовано Роскино при поддержке Минкультуры РФ.
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новости культуры, кино и сериалы, испания, россия, роскино
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Испания, Россия, Роскино
16:32 07.11.2022
 
На фестивале в Испании покажут российские фильмы

Кинофестиваль Russian Film Festival стартует в Испании 7 ноября

© All Media (2021)Кадр из фильма "Дунай"
Кадр из фильма Дунай
© All Media (2021)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Испании на платформе Cineclick стартует фестиваль Russian Film Festival, сообщает пресс-служба Роскино.

"Восемь картин будут доступны бесплатно в течение трех недель до 28 ноября", — уточняется в сообщении.

Испанские зрители смогут посмотреть "Дунай" Любови Мульменко, "Обратимую реальность" Дмитрия Константинова, "Первый снег" Наталии Кончаловской, "Побочный эффект" Алексея Казакова, "Я худею" Алексея Нужного, "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, документальный фильм "Бондарчук.Battle" Ильи Белова и мультсериал "Пластилинки".
"Мы хотим продолжать показывать испанской аудитории новое российское кино разных жанров – от научной фантастики до драм и комедий, а также анимацию", — приводит Роскино слова представителей Cineclick.
Russian Film Festival в Испании проводится уже третий раз, мероприятие организовано Роскино при поддержке Минкультуры РФ.
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