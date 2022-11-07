https://ria.ru/20221107/festival-1829675922.html

На фестивале в Испании покажут российские фильмы

На фестивале в Испании покажут российские фильмы - РИА Новости, 07.11.2022

На фестивале в Испании покажут российские фильмы

В Испании на платформе Cineclick стартует фестиваль Russian Film Festival, сообщает пресс-служба Роскино. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:32

2022-11-07T16:32

2022-11-07T16:32

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Испании на платформе Cineclick стартует фестиваль Russian Film Festival, сообщает пресс-служба Роскино.Испанские зрители смогут посмотреть "Дунай" Любови Мульменко, "Обратимую реальность" Дмитрия Константинова, "Первый снег" Наталии Кончаловской, "Побочный эффект" Алексея Казакова, "Я худею" Алексея Нужного, "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, документальный фильм "Бондарчук.Battle" Ильи Белова и мультсериал "Пластилинки"."Мы хотим продолжать показывать испанской аудитории новое российское кино разных жанров – от научной фантастики до драм и комедий, а также анимацию", — приводит Роскино слова представителей Cineclick.Russian Film Festival в Испании проводится уже третий раз, мероприятие организовано Роскино при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20221107/kino-1829589228.html

испания

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, испания, россия, роскино