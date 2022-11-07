https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

"Опора нового мира". Как Россия и Китай меняют Евразию

"Опора нового мира". Как Россия и Китай меняют Евразию - РИА Новости, 07.11.2022

"Опора нового мира". Как Россия и Китай меняют Евразию

Западные санкции подорвали транзитные возможности России, поставщикам приходится искать альтернативные маршруты из Азии в Европу и обратно. Однако от... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:05

михаил мясникович

касым-жомарт токаев

ильхам алиев

россия

китай

казахстан

евразийский экономический союз

шос

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Западные санкции подорвали транзитные возможности России, поставщикам приходится искать альтернативные маршруты из Азии в Европу и обратно. Однако от сотрудничества с Москвой региональные партнеры не отказываются. Как меняется подход к евразийскому пространству — в материале РИА Новости.Новые дорогиЕАЭС и ШОС утвердили восемь транспортных маршрутов, связанных с международными коридорами "Север — Юг" (от Балтики до Индии), "Запад — Восток" (из Европы в Китай) и гармонизированных с китайской инициативой "Один пояс — один путь" — глобальной торговой сетью. По словам председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, у проекта очень большие перспективы.ЕАЭС давно старается привлечь китайские инвестиции для развития инфраструктуры. В данном случае речь идет почти обо всем постсоветском пространстве плюс Китае, Пакистане, Индии и Иране.В условиях антироссийских санкций для сухопутного транзита товаров из Китая на Запад особенно важны страны Центральной Азии. Проблема в том, что в регионе мало дорог, а те, что есть, — низкого качества.Конечно, местные власти не сидят сложа руки. Так, в 2011-м, по данным Азиатского банка развития, Таджикистан оказался одним из мировых лидеров по транспортным затратам. И уже к 2017-му, по информации Всемирного экономического форума, по качеству путей сообщения поднялся на 70-е место (Казахстан — на 115-м, Киргизия — 122-м).Параллельно с проектами ЕАЭС и ШОС Казахстан совместно с Азербайджаном и Грузией разрабатывает Транскаспийский международный логистический маршрут от Китая до Турции. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, это может стать основным связующим звеном с Западом. Он собирается построить на Каспийском море контейнерный хаб и модернизировать порты. Предполагается также транспортировка энергоресурсов.Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что в рамках проекта товарооборот с Казахстаном вырастет до миллиарда долларов (за первое полугодие 2022-го — 326 миллионов, в 2021-м за тот же период было 50 миллионов). Министр экономики Грузии Леван Давиташвили указывает, что за полгода железнодорожные грузоперевозки из Казахстана увеличились в шесть раз.Китайский интересК столетию КНР в 2049-м Коммунистическая партия Китая планирует вывести страну в лидеры технологий, экономики, политики. Для этого нужно подготовить много собственных специалистов высокого класса, а "мировую фабрику" перенести в развивающиеся страны, сохранив контроль над производством за счет прямых инвестиций. Важную роль в этом играет как раз проект "Один пояс — один путь": Пекин стремится ослабить Запад и готовится взять на себя больше международных обязательств.Россия заинтересована в сближении с Китаем. В 2021 году взаимный товарооборот достиг 147 миллиардов долларов, в 2022-м ожидают 200 миллиардов. Прежде всего китайцев привлекают российские энергоресурсы.До 68% российского экспорта в КНР — минеральное топливо, импорт — преимущественно автомобили и оборудование (53%). Кроме того, китайские инвесторы готовы вкладывать средства в добывающую отрасль и сельское хозяйство.Скептики предупреждают, что китайцы стремятся договориться не с ЕАЭС, где у России сильные позиции, а с каждой страной в отдельности. Предлагают выгодные кредиты и таким образом блокируют интеграцию вокруг Москвы. Впрочем, премьер-министр России Михаил Мишустин уверяет, что пока ЕАЭС развивается даже лучше, чем Евросоюз. В частности, промышленное производство за десять лет выросло на 20%, а в ЕС — только на десять. Безработица — меньше пяти процентов, что существенно ниже европейских показателей.Обходной путьВторичные санкции осложнили торговые отношения России с союзниками и партнерами. Тем не менее опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Москву рано списывать со счетов."Пекин постарается развивать транспортные маршруты через соседей России, однако вряд ли откажется от сотрудничества. Все-таки политическая ситуация в Центральной Азии и на Южном Кавказе слишком нестабильна", — считает экономист Леонид Хазанов.Финансовый аналитик Михаил Беляев отмечает, что придется приспосабливаться к новым реалиям. "Помимо транзита, у России есть и другие преимущества: собственные производственные мощности, большой внутренний рынок, сильные экономические связи со странами ЕАЭС", — говорит эксперт.По его мнению, в СНГ очень заинтересованы во взаимодействии с Москвой. К тому же мировые экономические центры перемещаются с Запада на Восток, что стимулирует экономический рост."Россия может стать опорой для тех, кто еще не утратил транзитный потенциал. Москва поможет в строительстве дорог и энергетических объектов. Таким образом, связи со странами ЕАЭС не ослабеют, а укрепятся", — полагает Беляев.Что касается "китайской угрозы", якобы нависшей над российской экономикой, то эксперты не склонны драматизировать ситуацию. "Китайцы построят завод в России, работать там будут россияне, налоги поступят в нашу казну. Местные компании смогут сотрудничать с КНР и за счет этого развиваться", — объясняет Беляев.Хазанов уточняет, что к допуску китайского бизнеса в страну нужно отнестись внимательно. В частности, надо требовать, чтобы трудовой коллектив на предприятиях, построенных с участием КНР, состоял преимущественно из россиян и получал достойную заработную плату.

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html

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китай

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михаил мясникович, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, россия, китай, казахстан, евразийский экономический союз, шос, евразийская экономическая комиссия, экономика, политика