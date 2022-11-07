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В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн - РИА Новости, 07.11.2022
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В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн
В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн - РИА Новости, 07.11.2022
В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн
В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC),... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:50
2022-11-07T11:50
россия-китай: главное
китай
технологии
китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), ставшая разработчиком этого двигателя.Двигатель, работающий на смеси жидкого кислорода и керосина, обладает тягой до 500 тонн, что примерно в четыре раза превышает тягу эксплуатируемых в настоящее время двигателей аналогичного типа.Как отметила корпорация CASC, успешное испытание данного двигателя означает важный прорыв в разработке ракетных двигателей этого типа.
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китай, технологии, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC)
11:50 07.11.2022
 

В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн

© AP Photo / Ng Han GuanСтенд CASC на авиашоу в Китае
Стенд CASC на авиашоу в Китае - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), ставшая разработчиком этого двигателя.
Двигатель, работающий на смеси жидкого кислорода и керосина, обладает тягой до 500 тонн, что примерно в четыре раза превышает тягу эксплуатируемых в настоящее время двигателей аналогичного типа.
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Как отметила корпорация CASC, успешное испытание данного двигателя означает важный прорыв в разработке ракетных двигателей этого типа.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииКитайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC)
 
 
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