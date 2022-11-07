https://ria.ru/20221107/dvigatel-1829614372.html

В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн

В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн - РИА Новости, 07.11.2022

В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн

В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC),... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:50

россия-китай: главное

китай

технологии

китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829610727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94c05ef1e079761f04a6a55281a8f46b.jpg

МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), ставшая разработчиком этого двигателя.Двигатель, работающий на смеси жидкого кислорода и керосина, обладает тягой до 500 тонн, что примерно в четыре раза превышает тягу эксплуатируемых в настоящее время двигателей аналогичного типа.Как отметила корпорация CASC, успешное испытание данного двигателя означает важный прорыв в разработке ракетных двигателей этого типа.

https://ria.ru/20221107/most-1829613126.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, технологии, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)