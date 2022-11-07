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В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн
В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн - РИА Новости, 07.11.2022
В КНР завершились первые испытания ракетного двигателя с тягой до 500 тонн
В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC),... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:50
2022-11-07T11:50
2022-11-07T11:50
россия-китай: главное
китай
технологии
китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае завершились первые испытания жидкостного ракетного двигателя с тягой до 500 тонн, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), ставшая разработчиком этого двигателя.Двигатель, работающий на смеси жидкого кислорода и керосина, обладает тягой до 500 тонн, что примерно в четыре раза превышает тягу эксплуатируемых в настоящее время двигателей аналогичного типа.Как отметила корпорация CASC, успешное испытание данного двигателя означает важный прорыв в разработке ракетных двигателей этого типа.
https://ria.ru/20221107/most-1829613126.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC)