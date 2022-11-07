https://ria.ru/20221107/donetsk-1829581553.html

Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS

Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS - РИА Новости, 07.11.2022

Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS

Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:18

2022-11-07T10:18

2022-11-07T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.Ранее корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами получило повреждения в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. Пострадавших нет."В 3.15 в здание было атаковано. По информации СЦКК, шесть HIMARS", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".По его словам, в здании вспыхнул пожар - расчеты МЧС прибыли на место своевременно, был организован подвоз воды. В настоящий момент, по информации МЧС, пожар локализован, тушение продолжается, добавил Кулемзин.По его словам, в момент ЧП в здании находились люди, но обошлось без пострадавших. Само здание подверглось значительным разрушениям."В целом, ситуация в городе остается стабильно тяжелая: обстрелами покрыты четыре-пять районов ежедневно", - добавил он.

https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html

https://ria.ru/20221106/obstrel-1829544077.html

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк