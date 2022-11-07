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Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/donetsk-1829581553.html
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS - РИА Новости, 07.11.2022
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS
Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:18
2022-11-07T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.Ранее корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами получило повреждения в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. Пострадавших нет."В 3.15 в здание было атаковано. По информации СЦКК, шесть HIMARS", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".По его словам, в здании вспыхнул пожар - расчеты МЧС прибыли на место своевременно, был организован подвоз воды. В настоящий момент, по информации МЧС, пожар локализован, тушение продолжается, добавил Кулемзин.По его словам, в момент ЧП в здании находились люди, но обошлось без пострадавших. Само здание подверглось значительным разрушениям."В целом, ситуация в городе остается стабильно тяжелая: обстрелами покрыты четыре-пять районов ежедневно", - добавил он.
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
10:18 07.11.2022
 
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS

Мэр Алексей Кулемзин: ВСУ обстреляли здание Донецкой железной дороги из системы HIMARS

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами получило повреждения в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. Пострадавших нет.
Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами
"В 3.15 в здание было атаковано. По информации СЦКК, шесть HIMARS", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".
По его словам, в здании вспыхнул пожар - расчеты МЧС прибыли на место своевременно, был организован подвоз воды. В настоящий момент, по информации МЧС, пожар локализован, тушение продолжается, добавил Кулемзин.
По его словам, в момент ЧП в здании находились люди, но обошлось без пострадавших. Само здание подверглось значительным разрушениям.
"В целом, ситуация в городе остается стабильно тяжелая: обстрелами покрыты четыре-пять районов ежедневно", - добавил он.
Сотрудник СЦКК ДНР возле жилого дома, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦКК
 
 
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