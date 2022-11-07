https://ria.ru/20221107/donetsk-1829581553.html
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS - РИА Новости, 07.11.2022
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS
Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:18
2022-11-07T10:18
2022-11-07T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.Ранее корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами получило повреждения в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. Пострадавших нет."В 3.15 в здание было атаковано. По информации СЦКК, шесть HIMARS", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".По его словам, в здании вспыхнул пожар - расчеты МЧС прибыли на место своевременно, был организован подвоз воды. В настоящий момент, по информации МЧС, пожар локализован, тушение продолжается, добавил Кулемзин.По его словам, в момент ЧП в здании находились люди, но обошлось без пострадавших. Само здание подверглось значительным разрушениям."В целом, ситуация в городе остается стабильно тяжелая: обстрелами покрыты четыре-пять районов ежедневно", - добавил он.
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
Обстрел здания Донецкой железной дороги велся из HIMARS
Мэр Алексей Кулемзин: ВСУ обстреляли здание Донецкой железной дороги из системы HIMARS