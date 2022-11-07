https://ria.ru/20221107/davka-1829550951.html
Во Владивосток прибыл паром с телами двух погибших в Сеуле россиянок
Во Владивосток прибыл паром с телами двух погибших в Сеуле россиянок - РИА Новости, 07.11.2022
Во Владивосток прибыл паром с телами двух погибших в Сеуле россиянок
Паром Eastern Dream, на котором из Южной Кореи отправили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле, прибыл во Владивосток. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:58
2022-11-07T03:58
2022-11-07T04:05
владивосток
южная корея
сеул
давка в сеуле
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Паром Eastern Dream, на котором из Южной Кореи отправили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле, прибыл во Владивосток."Паром прибыл во Владивосток", - сказал РИА Новости представитель компании-перевозчика во Владивостоке.Трагедия в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Сеула Итхэвон унесла жизни 156 человек, еще 191 пострадал, 33 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг.
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владивосток, южная корея, сеул, давка в сеуле
Владивосток, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
03:58 07.11.2022 (обновлено: 04:05 07.11.2022)
Во Владивосток прибыл паром с телами двух погибших в Сеуле россиянок
Во Владивосток прибыл паром с телами двух россиянок, погибших в давке в Сеуле