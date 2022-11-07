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Власти Чувашии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022
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Власти Чувашии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным
Власти Чувашии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022
Власти Чувашии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным
Призванные в рамках частичной мобилизации жители Чувашии получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:36
2022-11-07T10:36
общество
олег николаев (политик)
ульяновск
частичная мобилизация в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации жители Чувашии получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Олег Николаев."Для компенсации затрат наших ребят на приобретение амуниции и оборудования, а также для поддержки тех, у кого нет семей, кто не может воспользоваться широким кругом мер поддержки семей и детей бойцов, принял решение о выплате единовременной помощи мобилизованным. Сумма единовременной выплаты для каждого мобилизованного составит 50 тысяч рублей. Деньги должны быть доведены в кратчайшие сроки", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что дал соответствующее поручение минтруду и минфину Чувашии.Николаев 6 ноября посетил учебную часть в Ульяновске, где мобилизованные из республики проходят боевое слаживание.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
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общество, олег николаев (политик), ульяновск, частичная мобилизация в россии
Общество, Олег Николаев (политик), Ульяновск, Частичная мобилизация в России
10:36 07.11.2022
 
Власти Чувашии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным

Глава Чувашии Николаев: мобилизованные жители республики получат 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации жители Чувашии получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Для компенсации затрат наших ребят на приобретение амуниции и оборудования, а также для поддержки тех, у кого нет семей, кто не может воспользоваться широким кругом мер поддержки семей и детей бойцов, принял решение о выплате единовременной помощи мобилизованным. Сумма единовременной выплаты для каждого мобилизованного составит 50 тысяч рублей. Деньги должны быть доведены в кратчайшие сроки", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что дал соответствующее поручение минтруду и минфину Чувашии.
Николаев 6 ноября посетил учебную часть в Ульяновске, где мобилизованные из республики проходят боевое слаживание.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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ОбществоОлег Николаев (политик)УльяновскЧастичная мобилизация в России
 
 
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