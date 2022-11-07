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Путин назначил нового прокурора Чечни - РИА Новости, 07.11.2022
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Путин назначил нового прокурора Чечни
Путин назначил нового прокурора Чечни - РИА Новости, 07.11.2022
Путин назначил нового прокурора Чечни
Президент России Владимир Путин назначил прокурором Чеченской Республики Арсана Адаева, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Грозненского района -... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:51
2022-11-07T15:08
политика
владимир путин
россия
грозненский район
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокурором Чеченской Республики Арсана Адаева, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Грозненского района - указ опубликован на портале правовой информации.Его кандидатуру ранее поддержали комитеты Совфеда по конституционному законодательству, обороне и безопасности и федеративному устройству и региональной политике - такова процедура, в соответствии с Конституцией России."Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания, 7 ноября.Последние десять лет, с 2012 года, прокуратуру Чечни возглавлял Шарпудди Абдул-Кадыров. В конце октября этого года истек срок его полномочий. О его дальнейшей карьере пока ничего не сообщается.
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россия
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политика, владимир путин, россия, грозненский район, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Грозненский район, Совет Федерации РФ
14:51 07.11.2022 (обновлено: 15:08 07.11.2022)
 
Путин назначил нового прокурора Чечни

Путин назначил Арсана Адаева новым прокурором Чечни

© Фото : Грозный-информАрсан Адаев
Арсан Адаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Грозный-информ
Арсан Адаев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокурором Чеченской Республики Арсана Адаева, до последнего времени возглавлявший прокуратуру Грозненского района - указ опубликован на портале правовой информации.
Его кандидатуру ранее поддержали комитеты Совфеда по конституционному законодательству, обороне и безопасности и федеративному устройству и региональной политике - такова процедура, в соответствии с Конституцией России.
"Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики", - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания, 7 ноября.
Последние десять лет, с 2012 года, прокуратуру Чечни возглавлял Шарпудди Абдул-Кадыров. В конце октября этого года истек срок его полномочий. О его дальнейшей карьере пока ничего не сообщается.
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