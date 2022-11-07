https://ria.ru/20221107/biennale-1829667212.html

Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться

Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться - РИА Новости, 07.11.2022

Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться

Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:43

2022-11-07T14:43

2022-11-07T14:55

культура

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ольга любимова

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третьяковская галерея

биеннале

выставки

искусство

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее."Третьяковская галерея сегодня официально объяснила ситуацию, с которой это (отмена биеннале — Прим. ред.) связано. К сожалению, не была смонтирована до конца экспозиция, был не готов ряд экспонатов. Ряд экспонатов был не согласован с Третьяковской галереей. В такой ситуации, мы полагаем, что спорная по содержанию выставка, возможно, будет, но совершенно не на территории Третьяковской галереи", — сказала журналистам министр.В четверг 3 ноября Минкультуры РФ сообщило, что биеннале отменяется в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки". В свою очередь, Третьяковка отметила, что экспонаты не проходили под ценз "6+", добавив, что организаторы не предоставили ряд необходимых документов, в том числе относящихся к безопасности.

https://ria.ru/20221107/tretyakovka-1829595553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, третьяковская галерея, биеннале, выставки, искусство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)