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Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться - РИА Новости, 07.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221107/biennale-1829667212.html
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться - РИА Новости, 07.11.2022
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться
Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:43
2022-11-07T14:55
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
третьяковская галерея
биеннале
выставки
искусство
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее."Третьяковская галерея сегодня официально объяснила ситуацию, с которой это (отмена биеннале — Прим. ред.) связано. К сожалению, не была смонтирована до конца экспозиция, был не готов ряд экспонатов. Ряд экспонатов был не согласован с Третьяковской галереей. В такой ситуации, мы полагаем, что спорная по содержанию выставка, возможно, будет, но совершенно не на территории Третьяковской галереи", — сказала журналистам министр.В четверг 3 ноября Минкультуры РФ сообщило, что биеннале отменяется в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки". В свою очередь, Третьяковка отметила, что экспонаты не проходили под ценз "6+", добавив, что организаторы не предоставили ряд необходимых документов, в том числе относящихся к безопасности.
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новости культуры, ольга любимова, россия, третьяковская галерея, биеннале, выставки, искусство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Третьяковская галерея, Биеннале, Выставки, Искусство, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
14:43 07.11.2022 (обновлено: 14:55 07.11.2022)
 
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться

Любимова допустила, что Международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на презентации онлайн-платформы "Всероссийская актерская биржа" в Москве
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на презентации онлайн-платформы Всероссийская актерская биржа в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее.
"Третьяковская галерея сегодня официально объяснила ситуацию, с которой это (отмена биеннале — Прим. ред.) связано. К сожалению, не была смонтирована до конца экспозиция, был не готов ряд экспонатов. Ряд экспонатов был не согласован с Третьяковской галереей. В такой ситуации, мы полагаем, что спорная по содержанию выставка, возможно, будет, но совершенно не на территории Третьяковской галереи", — сказала журналистам министр.
В четверг 3 ноября Минкультуры РФ сообщило, что биеннале отменяется в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки".
В свою очередь, Третьяковка отметила, что экспонаты не проходили под ценз "6+", добавив, что организаторы не предоставили ряд необходимых документов, в том числе относящихся к безопасности.
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
11:57Культура
В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваРоссияТретьяковская галереяБиенналеВыставкиИскусствоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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