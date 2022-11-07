https://ria.ru/20221107/biennale-1829667212.html
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться - РИА Новости, 07.11.2022
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться
Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:43
2022-11-07T14:43
2022-11-07T14:55
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
третьяковская галерея
биеннале
выставки
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822842219_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_a19ea10cf23300aa3a911663140cf310.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова допустила, что отмененная IX Московская международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковской галерее."Третьяковская галерея сегодня официально объяснила ситуацию, с которой это (отмена биеннале — Прим. ред.) связано. К сожалению, не была смонтирована до конца экспозиция, был не готов ряд экспонатов. Ряд экспонатов был не согласован с Третьяковской галереей. В такой ситуации, мы полагаем, что спорная по содержанию выставка, возможно, будет, но совершенно не на территории Третьяковской галереи", — сказала журналистам министр.В четверг 3 ноября Минкультуры РФ сообщило, что биеннале отменяется в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки". В свою очередь, Третьяковка отметила, что экспонаты не проходили под ценз "6+", добавив, что организаторы не предоставили ряд необходимых документов, в том числе относящихся к безопасности.
https://ria.ru/20221107/tretyakovka-1829595553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822842219_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_239348b7f1eebf81558e63deafd966e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, россия, третьяковская галерея, биеннале, выставки, искусство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Третьяковская галерея, Биеннале, Выставки, Искусство, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
14:43 07.11.2022 (обновлено: 14:55 07.11.2022)
Любимова допустила, что Московская международная биеннале может состояться
Любимова допустила, что Международная биеннале может состояться, но уже не в Третьяковке