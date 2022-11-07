https://ria.ru/20221107/tretyakovka-1829595553.html

В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале

В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале - РИА Новости, 07.11.2022

В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале

В Третьяковской галерее, в здании которой на Крымском валу должна была стартовать IX Московская международная биеннале, рассказали, что открытие мероприятия... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:57

2022-11-07T11:57

2022-11-07T14:56

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Третьяковской галерее, в здании которой на Крымском валу должна была стартовать IX Московская международная биеннале, рассказали, что открытие мероприятия было запланировано не на 7, а на 4 ноября. Также в музее перечислили ряд нарушений, которые, по версии институции, были допущены организаторами выставки вопреки соглашению о ее проведении. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.Именно 4 ноября и "возрастной ценз "6+", указаны на баннере Биеннале, размещенном 7 сентября 2022 года на западном фасаде здания Новой Третьяковки, в соответствии с требованиями и с использованием макетов, согласованных организаторами", — уточняется в посте.В музее указали, что вернисаж был запланирован на 3 ноября 2022 года. Даты были закреплены в "Соглашении о проведении выставки", подписанном 30 августа 2021 года. Как отметили в Третьяковке, по условиям договоренности, монтаж проекта должен был начаться 1 октября 2022 года и закончиться 2 ноября 2022 года. Но к 4 ноября он так и не был окончен, залы не подготовили, не все экспонаты были приняты галерей."Это подтверждают сами организаторы в тексте, опубликованном на официальном сайте Биеннале 4 ноября 2022 года: "нам был нужен еще 1 день, чтобы доделать 3 инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Ван Дейка", — указывается в публикации.В Третьяковке подтвердили, что кадры, опубликованные в Telegram-каналах и Сети действительно сделаны в залах строящейся экспозиции. В институции подчеркнули, что они "содержат изображения экспонатов, предложенных организаторами к публичной демонстрации несмотря на то, что еще на стадии согласования состава выставки они были исключены". В Третьяковке отметили, что любой выставочный проект сопровождается большим объемом регулирующих документов, многие из которых должны быть сформулированы, согласованы и подписаны задолго до открытия мероприятия. В их числе — проект электроснабжения, отчеты об испытаниях электрооборудования и его полный перечень, документы, подтверждающие, что используемые материалы соответствуют всем нормам и требованиям пожарной безопасности, детальный график и порядок монтажа/демонтажа экспонатов, выставочных конструкций и мультимедийной техники в рамках режима работы музея.В институции подчеркнули, что Третьяковка "не готова идти на компромиссы, касающиеся обеспечения безопасности посетителей Галереи и сохранности экспонатов, находящихся в ее залах".В четверг, 3 ноября, Минкультуры РФ сообщило, что выставка будет отменена в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки".

https://ria.ru/20221024/kino-1825670397.html

https://ria.ru/20221104/tutankhamon-1829033092.html

https://ria.ru/20221105/kartiny-1829380853.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, третьяковская галерея, искусство, новая третьяковская галерея