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В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/tretyakovka-1829595553.html
В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале
В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале - РИА Новости, 07.11.2022
В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале
В Третьяковской галерее, в здании которой на Крымском валу должна была стартовать IX Московская международная биеннале, рассказали, что открытие мероприятия... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:57
2022-11-07T14:56
культура
новости культуры
музеи
выставки
третьяковская галерея
искусство
новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Третьяковской галерее, в здании которой на Крымском валу должна была стартовать IX Московская международная биеннале, рассказали, что открытие мероприятия было запланировано не на 7, а на 4 ноября. Также в музее перечислили ряд нарушений, которые, по версии институции, были допущены организаторами выставки вопреки соглашению о ее проведении. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.Именно 4 ноября и "возрастной ценз "6+", указаны на баннере Биеннале, размещенном 7 сентября 2022 года на западном фасаде здания Новой Третьяковки, в соответствии с требованиями и с использованием макетов, согласованных организаторами", — уточняется в посте.В музее указали, что вернисаж был запланирован на 3 ноября 2022 года. Даты были закреплены в "Соглашении о проведении выставки", подписанном 30 августа 2021 года. Как отметили в Третьяковке, по условиям договоренности, монтаж проекта должен был начаться 1 октября 2022 года и закончиться 2 ноября 2022 года. Но к 4 ноября он так и не был окончен, залы не подготовили, не все экспонаты были приняты галерей."Это подтверждают сами организаторы в тексте, опубликованном на официальном сайте Биеннале 4 ноября 2022 года: "нам был нужен еще 1 день, чтобы доделать 3 инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Ван Дейка", — указывается в публикации.В Третьяковке подтвердили, что кадры, опубликованные в Telegram-каналах и Сети действительно сделаны в залах строящейся экспозиции. В институции подчеркнули, что они "содержат изображения экспонатов, предложенных организаторами к публичной демонстрации несмотря на то, что еще на стадии согласования состава выставки они были исключены". В Третьяковке отметили, что любой выставочный проект сопровождается большим объемом регулирующих документов, многие из которых должны быть сформулированы, согласованы и подписаны задолго до открытия мероприятия. В их числе — проект электроснабжения, отчеты об испытаниях электрооборудования и его полный перечень, документы, подтверждающие, что используемые материалы соответствуют всем нормам и требованиям пожарной безопасности, детальный график и порядок монтажа/демонтажа экспонатов, выставочных конструкций и мультимедийной техники в рамках режима работы музея.В институции подчеркнули, что Третьяковка "не готова идти на компромиссы, касающиеся обеспечения безопасности посетителей Галереи и сохранности экспонатов, находящихся в ее залах".В четверг, 3 ноября, Минкультуры РФ сообщило, что выставка будет отменена в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки".
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новости культуры, музеи, выставки, третьяковская галерея, искусство, новая третьяковская галерея
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Третьяковская галерея, Искусство, Новая Третьяковская галерея
11:57 07.11.2022 (обновлено: 14:56 07.11.2022)
 
В Третьяковке прокомментировали отмену Московской международной биеннале

В Третьяковке уточнили дату проведения неоткрывшейся биеннале и перечислили нарушения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Третьяковской галерее, в здании которой на Крымском валу должна была стартовать IX Московская международная биеннале, рассказали, что открытие мероприятия было запланировано не на 7, а на 4 ноября. Также в музее перечислили ряд нарушений, которые, по версии институции, были допущены организаторами выставки вопреки соглашению о ее проведении. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.
Именно 4 ноября и "возрастной ценз "6+", указаны на баннере Биеннале, размещенном 7 сентября 2022 года на западном фасаде здания Новой Третьяковки, в соответствии с требованиями и с использованием макетов, согласованных организаторами", — уточняется в посте.
В музее указали, что вернисаж был запланирован на 3 ноября 2022 года. Даты были закреплены в "Соглашении о проведении выставки", подписанном 30 августа 2021 года.
Как отметили в Третьяковке, по условиям договоренности, монтаж проекта должен был начаться 1 октября 2022 года и закончиться 2 ноября 2022 года. Но к 4 ноября он так и не был окончен, залы не подготовили, не все экспонаты были приняты галерей.
"Это подтверждают сами организаторы в тексте, опубликованном на официальном сайте Биеннале 4 ноября 2022 года: "нам был нужен еще 1 день, чтобы доделать 3 инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Ван Дейка", — указывается в публикации.
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В Третьяковке подтвердили, что кадры, опубликованные в Telegram-каналах и Сети действительно сделаны в залах строящейся экспозиции. В институции подчеркнули, что они "содержат изображения экспонатов, предложенных организаторами к публичной демонстрации несмотря на то, что еще на стадии согласования состава выставки они были исключены".

"По требованию Третьяковской галереи экспонаты были демонтированы как несоответствующие статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу "6+". Некоторые экспонаты впоследствии были видоизменены организаторами", — добавили в музее.

В Третьяковке отметили, что любой выставочный проект сопровождается большим объемом регулирующих документов, многие из которых должны быть сформулированы, согласованы и подписаны задолго до открытия мероприятия. В их числе — проект электроснабжения, отчеты об испытаниях электрооборудования и его полный перечень, документы, подтверждающие, что используемые материалы соответствуют всем нормам и требованиям пожарной безопасности, детальный график и порядок монтажа/демонтажа экспонатов, выставочных конструкций и мультимедийной техники в рамках режима работы музея.
"Ни один из этих документов не был предоставлен, а организаторы Биеннале обратились в Галерею с намерениями согласовать отступления от графика застройки только 2 ноября 2022 года вместе с уведомлением об очередной смене подрядчика, осуществляющего застройку. Помимо этого, организаторы Биеннале обязались осуществить страхование экспонатов и предоставить копии страховых полисов Галерее не позднее 30 сентября 2022 года, но данное обязательство также выполнено не было", — объяснили в музее.
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В институции подчеркнули, что Третьяковка "не готова идти на компромиссы, касающиеся обеспечения безопасности посетителей Галереи и сохранности экспонатов, находящихся в ее залах".
В четверг, 3 ноября, Минкультуры РФ сообщило, что выставка будет отменена в связи с "несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки".
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