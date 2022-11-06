Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/zaes-1829470187.html
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2022
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:57
2022-11-06T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_0cad1a16db7170216e1b58ff65b67be3.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б", сообщили в воскресенье в Минобороны России."В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что обстрел велся из подконтрольных украинским военным районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области."В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", - добавили в МО РФ.Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20221105/elektrichestvo-1829413147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2fcc35826f4ab2958cb07442be64743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
13:57 06.11.2022 (обновлено: 14:09 06.11.2022)
 
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Минобороны: российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б", сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что обстрел велся из подконтрольных украинским военным районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области.
"В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", - добавили в МО РФ.
Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, уточнили в министерстве.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 23:45
Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала