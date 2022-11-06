13:57 06.11.2022 (обновлено: 14:09 06.11.2022)
Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Минобороны: российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б", сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что обстрел велся из подконтрольных украинским военным районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области.
"В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", - добавили в МО РФ.
Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, уточнили в министерстве.
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