https://ria.ru/20221106/zaes-1829470187.html

Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2022

Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:57

2022-11-06T13:57

2022-11-06T14:09

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б", сообщили в воскресенье в Минобороны России."В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что обстрел велся из подконтрольных украинским военным районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области."В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ", - добавили в МО РФ.Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20221105/elektrichestvo-1829413147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс