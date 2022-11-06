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Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном" - РИА Новости, 06.11.2022
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"
Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:15
2022-11-06T01:15
2022-11-06T01:17
экономика
лазарь бадалов
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе с агентством "Прайм", какие риски содержит такой продукт.По словам эксперта, кредитные организации, предлагая подобные вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, либо невозможно вовсе, подчеркнул Бадалов.Эксперт также предупредил, что клиенты по истечении срока инвестирования нередко получают меньше ожидаемой суммы, так как доход зависит от результативности инвестиций кредитной организации.Бадалов посоветовал тщательно изучать условия вклада, особенно если предлагается доход выше среднерыночного, чтобы не попасться на "удочку" недобросовестных банкиров.
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экономика, лазарь бадалов, мисис, россия, общество
Экономика, Лазарь Бадалов, МИСиС, Россия, Общество
01:15 06.11.2022 (обновлено: 01:17 06.11.2022)
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"
Экономист Бадалов: расторжение вкладов с "двойным дном" грозит стопроцентной комиссией
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе
с агентством "Прайм", какие риски содержит такой продукт.
По словам эксперта, кредитные организации, предлагая подобные вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, либо невозможно вовсе, подчеркнул Бадалов.
Эксперт также предупредил, что клиенты по истечении срока инвестирования нередко получают меньше ожидаемой суммы, так как доход зависит от результативности инвестиций кредитной организации.
Бадалов посоветовал тщательно изучать условия вклада, особенно если предлагается доход выше среднерыночного, чтобы не попасться на "удочку" недобросовестных банкиров.