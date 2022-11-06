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Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном" - РИА Новости, 06.11.2022
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Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном" - РИА Новости, 06.11.2022
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"
Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:15
2022-11-06T01:17
экономика
лазарь бадалов
мисис
россия
общество
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе с агентством "Прайм", какие риски содержит такой продукт.По словам эксперта, кредитные организации, предлагая подобные вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, либо невозможно вовсе, подчеркнул Бадалов.Эксперт также предупредил, что клиенты по истечении срока инвестирования нередко получают меньше ожидаемой суммы, так как доход зависит от результативности инвестиций кредитной организации.Бадалов посоветовал тщательно изучать условия вклада, особенно если предлагается доход выше среднерыночного, чтобы не попасться на "удочку" недобросовестных банкиров.
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экономика, лазарь бадалов, мисис, россия, общество
Экономика, Лазарь Бадалов, МИСиС, Россия, Общество
01:15 06.11.2022 (обновлено: 01:17 06.11.2022)
 
Россиян предупредили о вкладах с "двойным дном"

Экономист Бадалов: расторжение вкладов с "двойным дном" грозит стопроцентной комиссией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российские банки предлагают вкладчикам депозиты по ставкам выше среднесрочных. Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов разъяснил в беседе с агентством "Прайм", какие риски содержит такой продукт.
По словам эксперта, кредитные организации, предлагая подобные вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, либо невозможно вовсе, подчеркнул Бадалов.
Эксперт также предупредил, что клиенты по истечении срока инвестирования нередко получают меньше ожидаемой суммы, так как доход зависит от результативности инвестиций кредитной организации.
Бадалов посоветовал тщательно изучать условия вклада, особенно если предлагается доход выше среднерыночного, чтобы не попасться на "удочку" недобросовестных банкиров.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 03:15
Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада
 
ЭкономикаЛазарь БадаловМИСиСРоссияОбщество
 
 
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