https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева - РИА Новости, 06.11.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил крепкую волю, стойкость и готовность разделять с паствой тяготы погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T23:33

2022-11-06T23:33

2022-11-06T23:34

религия

московский патриархат

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

михаил васильев

ситуация в днр и лнр

ракетные войска стратегического назначения

власиха

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил крепкую волю, стойкость и готовность разделять с паствой тяготы погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей."Мужественный, решительный и самоотверженный пастырь — таким почившего знали не только собратья и сослужители у престола Божия, но и многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его "десантным батюшкой", уважая за крепкую волю, стойкость и готовность разделять с пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела… Отец Михаил нес священническое служение в самых непростых и порою опасных боевых условиях, всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни", – говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании в связи с гибелью священника духовенству патриаршего подворья в военном гарнизоне штаба РВСН, его родным, близким и духовным чадам.Активными усилиями Михаила Васильева, отметил патриарх, был возвращен Церкви и восстановлен храм святой великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе при штабе РВСН. "Многое сделал пастырь ради утверждения военнослужащих в православной вере и приобщения их к церковной традиции", – написал патриарх.

https://ria.ru/20221106/ugroza-1829475480.html

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московский патриархат, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил васильев, ситуация в днр и лнр, ракетные войска стратегического назначения, власиха