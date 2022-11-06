https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева - РИА Новости, 06.11.2022
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил крепкую волю, стойкость и готовность разделять с паствой тяготы погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T23:33
2022-11-06T23:33
2022-11-06T23:34
религия
московский патриархат
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил васильев
ситуация в днр и лнр
ракетные войска стратегического назначения
власиха
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил крепкую волю, стойкость и готовность разделять с паствой тяготы погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей."Мужественный, решительный и самоотверженный пастырь — таким почившего знали не только собратья и сослужители у престола Божия, но и многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его "десантным батюшкой", уважая за крепкую волю, стойкость и готовность разделять с пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела… Отец Михаил нес священническое служение в самых непростых и порою опасных боевых условиях, всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни", – говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании в связи с гибелью священника духовенству патриаршего подворья в военном гарнизоне штаба РВСН, его родным, близким и духовным чадам.Активными усилиями Михаила Васильева, отметил патриарх, был возвращен Церкви и восстановлен храм святой великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе при штабе РВСН. "Многое сделал пастырь ради утверждения военнослужащих в православной вере и приобщения их к церковной традиции", – написал патриарх.
https://ria.ru/20221106/ugroza-1829475480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московский патриархат, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил васильев, ситуация в днр и лнр, ракетные войска стратегического назначения, власиха
Религия, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Михаил Васильев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ракетные войска стратегического назначения, Власиха
23:33 06.11.2022 (обновлено: 23:34 06.11.2022)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
Патриарх Кирилл назвал погибшего протоиерея Васильева "десантным батюшкой"