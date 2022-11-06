https://ria.ru/20221106/trass-1829478521.html

В Британии тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс

В Британии тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс - РИА Новости, 06.11.2022

В Британии тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс

Тысячи людей собрались в городе Эденбридж в английском графстве Восточный Сассекс во время празднования Ночи Гая Фокса, чтобы сжечь на костре огромное чучело... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:05

2022-11-06T15:05

2022-11-06T15:09

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тысячи людей собрались в городе Эденбридж в английском графстве Восточный Сассекс во время празднования Ночи Гая Фокса, чтобы сжечь на костре огромное чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, сообщает газета Independent.Уже более двадцати лет в британском Эденбридже на костре сжигают чучело знаменитостей. В прошлые годы сжигались чучела бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. В этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра с самым коротким сроком пребывания в должности в истории Британии."Тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс во время Ночи Гая Фокса", - пишет издание.Как сообщает газета, чучело было высотой 11 метров. В руках у нее была изображена картонная коробка с "мини-бюджетом" (новым планом поддержки экономики, на фоне критики которого Трасс ушла в отставку), книгой рекордов Гиннесса (отсылка к ее рекордно короткому сроку пребывания на посту) и кепка с надписью "Сделаем Британию снова великой". Кроме того, в коробке был изображен чек на 115 тысяч фунтов стерлингов, сумму, полагающуюся бывшим премьер-министрам.На плече чучела Трасс изобразили салат-латук, который "одержал победу" над бывшим премьером. Ранее британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.

https://ria.ru/20221104/velikobritaniya-1829154142.html

https://ria.ru/20221106/trass-1829466067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, борис джонсон, дональд трамп, сша, великобритания