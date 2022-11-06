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Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
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Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ
Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ
Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она в феврале находилась с визитом в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:47
2022-11-06T14:47
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
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москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она в феврале находилась с визитом в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленных чиновников.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан якобы "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли занимавший тогда пост премьера Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование."Лиз приняла серьезные меры предосторожности в России. Ей дали одноразовый телефон, а самолет, на борту которого она прибыла, не оставался на территории России, чтобы гарантировать, что его системы связи не будут взломаны", - приводит газета слова источника из правительства.По данным газеты, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи не знали о взломе телефона до того, как "индивид" уведомил офис Трасс о нарушении правил безопасности, он согласился передать имеющиеся у него сообщения.Издание отмечает, что с июля Трасс уже несколько раз сменила телефон.
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, россия, москва
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Россия, Москва
14:47 06.11.2022
 
Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ

Daily Mail: телефон экс-премьера Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс в Москве
Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она в феврале находилась с визитом в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленных чиновников.
Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан якобы "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли занимавший тогда пост премьера Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование.
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 21:09
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс
"Лиз приняла серьезные меры предосторожности в России. Ей дали одноразовый телефон, а самолет, на борту которого она прибыла, не оставался на территории России, чтобы гарантировать, что его системы связи не будут взломаны", - приводит газета слова источника из правительства.
По данным газеты, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи не знали о взломе телефона до того, как "индивид" уведомил офис Трасс о нарушении правил безопасности, он согласился передать имеющиеся у него сообщения.
Издание отмечает, что с июля Трасс уже несколько раз сменила телефон.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:17
СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона
 
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