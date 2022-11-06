https://ria.ru/20221106/trass-1829475957.html

Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ

Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

Телефон Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она была в России, сообщили СМИ

Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она в феврале находилась с визитом в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:47

2022-11-06T14:47

2022-11-06T14:47

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она в феврале находилась с визитом в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленных чиновников.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан якобы "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли занимавший тогда пост премьера Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование."Лиз приняла серьезные меры предосторожности в России. Ей дали одноразовый телефон, а самолет, на борту которого она прибыла, не оставался на территории России, чтобы гарантировать, что его системы связи не будут взломаны", - приводит газета слова источника из правительства.По данным газеты, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи не знали о взломе телефона до того, как "индивид" уведомил офис Трасс о нарушении правил безопасности, он согласился передать имеющиеся у него сообщения.Издание отмечает, что с июля Трасс уже несколько раз сменила телефон.

https://ria.ru/20221029/trass-1827811297.html

https://ria.ru/20221106/trass-1829466067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, россия, москва