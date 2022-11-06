https://ria.ru/20221106/trass-1829466067.html

СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона

СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона - РИА Новости, 06.11.2022

СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона начиная с июля, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:17

2022-11-06T13:17

2022-11-06T14:08

в мире

лиз трасс

борис джонсон

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украина

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона начиная с июля, пишет британское издание Daily Mail.Как указано в статье, политик, будучи летом еще министром иностранных дел Великобритании, "побледнела", узнав о том, что ее телефон, которым она пользовалась больше десяти лет, взломали. Впоследствии политик поменяла номер четыре раза, пользуясь ими несколько месяцев.В свою очередь, читателей британского издания возмутила очередная выходка бывшей главы правительства."Если она считает, что смена номера телефона — это решение проблемы взлома, думаю, я только что понял, почему она была такой легкой мишенью..." — отметил CantBargainWithMaths."Как она вообще могла стать нашим премьер-министром?" — пожаловался Psycho Killer.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан, когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование.

https://ria.ru/20221104/velikobritaniya-1829154142.html

https://ria.ru/20221102/truss-1828702359.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, украина, риши сунак