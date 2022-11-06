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В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T07:06
2022-11-06T07:06
2022-11-06T11:23
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.Приходько накануне заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам подвергаются расположенные на окраинах Горловки поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html
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Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, Украина, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
07:06 06.11.2022 (обновлено: 11:23 06.11.2022)
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ