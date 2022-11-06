https://ria.ru/20221106/svo-1829432993.html

В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022

В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T07:06

2022-11-06T07:06

2022-11-06T11:23

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.Приходько накануне заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам подвергаются расположенные на окраинах Горловки поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

украина

россия

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