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В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/svo-1829432993.html
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.11.2022
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T07:06
2022-11-06T11:23
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
украина
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.Приходько накануне заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам подвергаются расположенные на окраинах Горловки поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, украина, россия, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, Украина, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
07:06 06.11.2022 (обновлено: 11:23 06.11.2022)
 
В Горловке поврежден газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. В Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод, рассказал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — написал глава города.

Приходько накануне заявил, что Горловка подверглась очередному обстрелу, пострадали два мирных жителя. По его словам, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Представительство ДНР в СЦКК в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны ВСУ с применением снарядов калибра 152 миллиметра.
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Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам подвергаются расположенные на окраинах Горловки поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтиролУкраинаРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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