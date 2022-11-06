https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829541001.html

Спецоперация, 6 ноября: украинские войска совершили теракт на ЛЭП в Херсоне

Спецоперация, 6 ноября: украинские войска совершили теракт на ЛЭП в Херсоне - РИА Новости, 06.11.2022

Спецоперация, 6 ноября: украинские войска совершили теракт на ЛЭП в Херсоне

В Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества, сообщает администрация... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T23:19

2022-11-06T23:19

2022-11-06T23:19

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская аэс

вооруженные силы украины

джо байден

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества, сообщает администрация региона. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы.Ход спецоперацииУкраинские войска в час ночи выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, а на утро обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС 6 ракетами HIMARS, 5 ракет сбила ПВО, 1 ракета попала в шлюз дамбы, причинив некритическое разрушение, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.На Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, шесть снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также ракеты "Точка-У" в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) и HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.Российскими войсками в ЛНР, ДНР и Харьковской области за сутки уничтожено 620 боевиков и наемников, в том числе из США. Из них в районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС России уничтожили до 100 боевиков и наемников, в том числе из США, Британии и Польши. В районе Красноармейска в ДНР ударом по украинскому складу уничтожено 120 снарядов HIMARS. На Купянском направлении Киев пытался атаковать позиции России на узком участке фронта у Новоселовского в ЛНР и у Котляровки в Харьковской области, но противник был остановлен, атаки сорваны. За сутки там уничтожено до 200 украинских военных, 8 танков, 9 бронированных машин и 8 пикапов.На Красно-Лиманском направлении украинские войска безуспешно пытались атаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики, уничтожено до 250 военных, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.На Южно-Донецком направлении российскими военными нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики, уничтожены до 70 украинских военных, танк, 1 боевая машина пехоты, 4 пикапа и 2 гаубицы М777 производства США.На Запорожской АЭС Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, за сутки там выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Уничтожена украинская гаубица "Мста-Б", обстреливавшая Запорожскую АЭС, радиационная обстановка на электростанции в норме.Также, в воскресенье СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в Одессе. Позже оперативное командование "Юг" объявило о том, что взрыв произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, однако сейчас угроза ликвидирована. Одесса является одним из портов, откуда вывозится украинское зерно в рамках продуктовой сделки.Помощь Запада КиевуГазета The Washington Post cо ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией. Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлены на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу затягивания конфликта на годы.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро. Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС. В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.Теракт на ЛЭП в ХерсонеДнем во всех районах Херсона пропал свет, причины прекращения подачи электроэнергии уточнялись, сообщили в пресс-службе Херсоноблэнерго. Представитель экстренных служб области заявил, что в результате теракта на ЛЭП обесточен Херсон и еще 9 населенных пунктов области. По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.Позже администрация региона сообщила о том, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. В администрации области добавили, что "специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно работают по ликвидации последствий теракта".К вечеру врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о том, что электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить в воскресенье. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.

https://ria.ru/20221102/donbass-1828582934.html

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

https://ria.ru/20221101/zaporozhe-1828342516.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

донецкая народная республика

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская аэс, вооруженные силы украины, джо байден, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, в мире, украина, владимир сальдо, одесса