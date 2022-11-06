Спецоперация, 6 ноября: украинские войска совершили теракт на ЛЭП в Херсоне
Спецоперация, 6 ноября: украинские диверсанты совершили теракт на ЛЭП в Херсоне
Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества, сообщает администрация региона. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы.
Ход спецоперации
Украинские войска в час ночи выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, а на утро обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС 6 ракетами HIMARS, 5 ракет сбила ПВО, 1 ракета попала в шлюз дамбы, причинив некритическое разрушение, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
На Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, шесть снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также ракеты "Точка-У" в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) и HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
Российскими войсками в ЛНР, ДНР и Харьковской области за сутки уничтожено 620 боевиков и наемников, в том числе из США. Из них в районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС России уничтожили до 100 боевиков и наемников, в том числе из США, Британии и Польши. В районе Красноармейска в ДНР ударом по украинскому складу уничтожено 120 снарядов HIMARS. На Купянском направлении Киев пытался атаковать позиции России на узком участке фронта у Новоселовского в ЛНР и у Котляровки в Харьковской области, но противник был остановлен, атаки сорваны. За сутки там уничтожено до 200 украинских военных, 8 танков, 9 бронированных машин и 8 пикапов.
На Красно-Лиманском направлении украинские войска безуспешно пытались атаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики, уничтожено до 250 военных, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.
На Южно-Донецком направлении российскими военными нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики, уничтожены до 70 украинских военных, танк, 1 боевая машина пехоты, 4 пикапа и 2 гаубицы М777 производства США.
На Запорожской АЭС Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, за сутки там выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Уничтожена украинская гаубица "Мста-Б", обстреливавшая Запорожскую АЭС, радиационная обстановка на электростанции в норме.
Также, в воскресенье СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в Одессе. Позже оперативное командование "Юг" объявило о том, что взрыв произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, однако сейчас угроза ликвидирована. Одесса является одним из портов, откуда вывозится украинское зерно в рамках продуктовой сделки.
Помощь Запада Киеву
Газета The Washington Post cо ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией. Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлены на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу затягивания конфликта на годы.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро. Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС. В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.
5 ноября, 08:00Запад сделал Украину тараном против России
Теракт на ЛЭП в Херсоне
Днем во всех районах Херсона пропал свет, причины прекращения подачи электроэнергии уточнялись, сообщили в пресс-службе Херсоноблэнерго. Представитель экстренных служб области заявил, что в результате теракта на ЛЭП обесточен Херсон и еще 9 населенных пунктов области. По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.
Позже администрация региона сообщила о том, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. В администрации области добавили, что "специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно работают по ликвидации последствий теракта".
К вечеру врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о том, что электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить в воскресенье. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.