Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/sholts-1829416247.html
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:45
2022-11-06T01:46
в мире
олаф шольц
си цзиньпин
россия
германия
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_074436e8f2d9263bb1f9a3df47fcbb19.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau.Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития события.Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться."Одно только это стоило всей поездки", — утверждает немецкий канцлер.Шольц побывал в Пекине в пятницу, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
https://ria.ru/20221102/peskov-1828651186.html
https://ria.ru/20221105/nato-1829340877.html
россия
германия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7b1ea12b631170ea12cd65e61363df90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, си цзиньпин, россия, германия, украина, китай
В мире, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Россия, Германия, Украина, Китай
00:45 06.11.2022 (обновлено: 01:46 06.11.2022)
 
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине

Канцлер Германии Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau.
Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития события.
"Применение ядерного оружия в этом конфликте недопустимо и неприемлемо. <...> Это черта, которую нельзя переходить", — приводит высказывание Шольца издание.
Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:32
На Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, заявил Песков
"Одно только это стоило всей поездки", — утверждает немецкий канцлер.
Шольц побывал в Пекине в пятницу, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,
Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 12:46
В НАТО назвали риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшим
 
В миреОлаф ШольцСи ЦзиньпинРоссияГерманияУкраинаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала