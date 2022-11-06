https://ria.ru/20221106/sholts-1829416247.html

Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине

Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.11.2022

Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T00:45

2022-11-06T00:45

2022-11-06T01:46

в мире

олаф шольц

си цзиньпин

россия

германия

украина

китай

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau.Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития события.Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться."Одно только это стоило всей поездки", — утверждает немецкий канцлер.Шольц побывал в Пекине в пятницу, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.

https://ria.ru/20221102/peskov-1828651186.html

https://ria.ru/20221105/nato-1829340877.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, олаф шольц, си цзиньпин, россия, германия, украина, китай