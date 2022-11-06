00:45 06.11.2022 (обновлено: 01:46 06.11.2022)
Шольц призвал исключить применение ядерного оружия на Украине
Канцлер Германии Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине, цитирует его слова новостной портал Tagesschau.
Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития события.
"Применение ядерного оружия в этом конфликте недопустимо и неприемлемо. <...> Это черта, которую нельзя переходить", — приводит высказывание Шольца издание.
Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться.
"Одно только это стоило всей поездки", — утверждает немецкий канцлер.
Шольц побывал в Пекине в пятницу, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия,
Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.