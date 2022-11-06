15:47 06.11.2022 (обновлено: 18:48 06.11.2022)
Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: Варшава больше не пойдет на уступки Брюсселю по вопросу реформ
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Польша больше не пойдет на уступки Европейской комиссии, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Sieci.
В июне Еврокомиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. Его согласовали с задержкой, несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве по поводу соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польше выделят эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в Брюсселе.
"Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается", — сказал Дуда.
По его словам, Варшава уже проявила "много доброй воли" и какие-либо дальнейшие уступки не принесут результатов. Кроме того, глава государства выразил мнение, что некоторые политики в Брюсселе хотят добиться смены власти в Польше.
5 ноября, 21:48Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине, заявили в США
"Мы точно знаем, что там есть группа, которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше", — заявил польский президент.
Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал Варшаву выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Еврокомиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Минувшим летом, согласно принятым страной под давлением ЕК поправкам к закону "О Верховном суде", вместо дисциплинарной палаты создали палату профессиональной ответственности судей.
Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план и фонд восстановления экономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.
В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства — получатели общеевропейских средств будут придерживаться ценностей и норм ЕС и чтобы у Брюсселя был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" ввели на фоне многолетних разногласий в союзе, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.