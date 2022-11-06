https://ria.ru/20221106/pogibshiy-1829454973.html

После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек

После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек - РИА Новости, 06.11.2022

После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек

Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:31

2022-11-06T11:31

2022-11-06T11:31

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации.Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS."К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте", - сообщила администрация в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html

стаханов

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины