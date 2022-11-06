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После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/pogibshiy-1829454973.html
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек - РИА Новости, 06.11.2022
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек
Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:31
2022-11-06T11:31
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации.Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS."К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте", - сообщила администрация в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:31 06.11.2022
 
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек

После украинского обстрела Стаханова в ЛНР из HIMARS погиб мужчина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации.
Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
"К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте", - сообщила администрация в Telegram-канале.
Мужчина в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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