https://ria.ru/20221106/pogibshiy-1829454973.html
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек - РИА Новости, 06.11.2022
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек
Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:31
2022-11-06T11:31
2022-11-06T11:31
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, сообщили в местной администрации.Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS."К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте", - сообщила администрация в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР погиб один человек
После украинского обстрела Стаханова в ЛНР из HIMARS погиб мужчина