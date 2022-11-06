https://ria.ru/20221106/otdykh-1829458459.html
Дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
Дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи - РИА Новости, 06.11.2022
Дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
Дети Луганской Народной Республики, получившие ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, отправились на отдых в Сочи, сообщил врио главы... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:06
2022-11-06T12:06
2022-11-06T12:16
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
сочи
северодонецк
единая россия
общество
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Дети Луганской Народной Республики, получившие ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, отправились на отдых в Сочи, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня дети из Северодонецка, Стаханова, Троицка, Лисичанска и Кременной вместе со своими семьями отправились на отдых в Сочи. Эти ребята получили различные ранения в ходе военной агрессии со стороны украинских нацистов. Дети с самого юного возраста видят войну и все ее ужасы. Так быть не должно!", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.Врио главы ЛНР заявил, что власти республики вместе с коллегами из "Единой России" и представителями благотворительных фондов организовали для семей этих детей двухнедельный отдых."Рад, что у них будет возможность отвлечься, посетить различные развлекательные мероприятия, пообщаться с психологами и пройти консультацию с соответствующими профильными специалистами. Мы продолжим работу в этом направлении ради нашего подрастающего поколения!", - написал Пасечник.
https://ria.ru/20221106/lnr-1829426777.html
луганская народная республика
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, луганская народная республика, сочи, северодонецк, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Сочи, Северодонецк, Единая Россия, Общество
12:06 06.11.2022 (обновлено: 12:16 06.11.2022)
Дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
Дети из ЛНР, пострадавшие от украинских обстрелов, отправились на отдых в Сочи