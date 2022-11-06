https://ria.ru/20221106/obstrely-1829440747.html

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:16

2022-11-06T09:16

2022-11-06T09:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины