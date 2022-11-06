https://ria.ru/20221106/obstrely-1829440747.html
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:16
2022-11-06T09:16
2022-11-06T09:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 боеприпасов