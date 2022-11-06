https://ria.ru/20221106/obstrel-1829525006.html
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов - РИА Новости, 06.11.2022
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов
Ряд жилых домов повреждены в населенном пункте Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:19
2022-11-06T20:19
2022-11-06T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в населенном пункте Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о том, что украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS."В результате удара по Меловатке поврежден ряд жилых домостроений, один дом разрушен полностью", - сообщил Марочко.Он уточнил, что в данном населенном пункте военнослужащих нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829470680.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов
Подполковник Марочко: ВСУ обстреляли Меловатку из HIMARS, повреждены несколько жилых домов