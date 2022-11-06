Рейтинг@Mail.ru
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/obstrel-1829525006.html
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов - РИА Новости, 06.11.2022
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов
Ряд жилых домов повреждены в населенном пункте Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:19
2022-11-06T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в населенном пункте Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о том, что украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS."В результате удара по Меловатке поврежден ряд жилых домостроений, один дом разрушен полностью", - сообщил Марочко.Он уточнил, что в данном населенном пункте военнослужащих нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829470680.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
20:19 06.11.2022
 
При обстреле украинскими войсками села Меловатка повреждены несколько домов

Подполковник Марочко: ВСУ обстреляли Меловатку из HIMARS, повреждены несколько жилых домов

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в населенном пункте Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о том, что украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS.
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:59Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
"В результате удара по Меловатке поврежден ряд жилых домостроений, один дом разрушен полностью", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что в данном населенном пункте военнослужащих нет.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала