https://ria.ru/20221106/melitopol-1829418346.html

Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе

Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе - РИА Новости, 06.11.2022

Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе

Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T01:09

2022-11-06T01:09

2022-11-06T01:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.

https://ria.ru/20221031/pamyatnik-1828056535.html

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владимир рогов, украина, мелитополь, запорожская область, россия, общество, культура, новости культуры