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Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе - РИА Новости, 06.11.2022
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе
Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:09
2022-11-06T01:09
2022-11-06T01:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.
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владимир рогов, украина, мелитополь, запорожская область, россия, общество, культура, новости культуры
Владимир Рогов, Украина, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Общество, Культура, Новости культуры
01:09 06.11.2022 (обновлено: 01:17 06.11.2022)
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе
Член ГСА Запорожской области Рогов сообщил о возвращении памятника Ленину в Мелитополе