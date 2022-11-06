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Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе - РИА Новости, 06.11.2022
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Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе - РИА Новости, 06.11.2022
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе
Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:09
2022-11-06T01:17
владимир рогов
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.
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владимир рогов, украина, мелитополь, запорожская область, россия, общество, культура, новости культуры
Владимир Рогов, Украина, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Общество, Культура, Новости культуры
01:09 06.11.2022 (обновлено: 01:17 06.11.2022)
 
Снесенный при киевской власти памятник Ленину вернули на место в Мелитополе

Член ГСА Запорожской области Рогов сообщил о возвращении памятника Ленину в Мелитополе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В свое время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда в Украине войну памятникам и советскому прошлому", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.
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Владимир РоговУкраинаМелитопольЗапорожская областьРоссияОбществоКультураНовости культуры
 
 
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