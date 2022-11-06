https://ria.ru/20221106/mask-1829419361.html

Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск

Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск - РИА Новости, 06.11.2022

Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск

Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, заявил РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T01:22

2022-11-06T01:22

2022-11-06T01:22

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, заявил новый глава компании Илон Маск.Он добавил, что за этим последует монетизация для создателей любого вида контента. Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.

https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter