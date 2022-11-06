https://ria.ru/20221106/mask-1829419361.html
Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск
Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск - РИА Новости, 06.11.2022
Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск
Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, заявил РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:22
2022-11-06T01:22
2022-11-06T01:22
в мире
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, заявил новый глава компании Илон Маск.Он добавил, что за этим последует монетизация для создателей любого вида контента. Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, заявил Маск
Маск: Twitter разрешит пользователям прикреплять к публикациям длинные тексты
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям, заявил новый глава компании Илон Маск.
"Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота", — написал предприниматель в своем аккаунте в соцсети.
Он добавил, что за этим последует монетизация для создателей любого вида контента. Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.