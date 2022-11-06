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В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter - РИА Новости, 06.11.2022
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:25
2022-11-06T00:25
2022-11-06T00:25
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ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети."Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава УВКПЧ ООН.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
https://ria.ru/20221104/twitter-1829288471.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter, оон
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, ООН
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Глава УВКПЧ ООН Фолькер призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.
"Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава УВКПЧ ООН.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.