https://ria.ru/20221106/mask-1829415523.html

В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter - РИА Новости, 06.11.2022

В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T00:25

2022-11-06T00:25

2022-11-06T00:25

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ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети."Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава УВКПЧ ООН.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.

https://ria.ru/20221104/twitter-1829288471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter, оон