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В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter - РИА Новости, 06.11.2022
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В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter - РИА Новости, 06.11.2022
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:25
2022-11-06T00:25
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технологии
илон маск
twitter
оон
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ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети."Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место&nbsp;в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава УВКПЧ ООН.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
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в мире, технологии, илон маск, twitter, оон
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, ООН
00:25 06.11.2022
 
В ООН призвали Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

Глава УВКПЧ ООН Фолькер призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.
"Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава УВКПЧ ООН.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 22:06
Маск заявил, что Twitter теряет выручку из-за давления на рекламодателей
 
В миреТехнологииИлон МаскTwitterООН
 
 
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