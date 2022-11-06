https://ria.ru/20221106/limon-1829435999.html

Эксперт рассказала, как правильно хранить лимон и имбирь

Эксперт рассказала, как правильно хранить лимон и имбирь - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт рассказала, как правильно хранить лимон и имбирь

Лимон хранить в холодильнике не рекомендуется рядом с продуктами с сильным ароматом, а имбирь можно хранить в холодильнике, обёрнутым в бумажный пакет или... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:20

2022-11-06T08:20

2022-11-06T08:20

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лимон хранить в холодильнике не рекомендуется рядом с продуктами с сильным ароматом, а имбирь можно хранить в холодильнике, обёрнутым в бумажный пакет или полиэтиленовую пленку, но лучше заморозить, сообщила РИА Новости специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова."Поздней осенью наш организм особенно нуждается в витаминах, стоит обратить внимание на лимон и имбирь. Что касается лимона, выбирайте чистые, упругие плоды, естественной окраски, без повреждений, ушибов, не увядшие, без пятен на кожуре, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Не советую хранить рядом с цитрусовыми фруктами продукты с сильным ароматом. При хранении цитрусовых важно внимательно следить за тем, что лежит рядом с ними в холодильнике, потому что кожура цитрусовых восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат", - рассказала Павлова.По ее словам, наиболее распространенными сортами лимона являются: Verna - плоды овальной или округлой формы с выраженным соском, Eureka - плоды овальной формы с маленьким соском и удлиненными ребрами, сорт Мейера - представляет собой результат скрещивания лимона и апельсина, плоды вытянутой формы без соска, или с неявно выраженным соском."Выбирайте корневища имбиря плотные, упругие наощупь, с гладкой кожицей. От корневищ не должно пахнуть плесенью, затхлостью или другими посторонними запахами. Допускается незначительная шероховатость отдельных участков кожицы. При надавливании не должно оставаться вмятин, при сжатии - морщинистости, на поверхности не должно быть пятен", - рассказала Павлова.Собеседница агентства добавила, что мякоть у имбиря должна быть плотная, сочная, маловолокнистая. Корневище не должно быть слишком легким, мягким, влажным. При разламывании корень имбиря должен издавать хруст, яркий характерный аромат и выделять сок. На разломе не должно быть волокон. Стоит отказаться от покупки проросших, подмороженных, подвергшихся гниению корневищ. При появлении ростков корень теряет полезные свойства и аромат."Имбирь можно хранить в холодильнике, обёрнутым в бумажный пакет или полиэтиленовую пленку. При этом важно, чтобы корень был сухой. Не очищайте от кожицы сразу весь корень, отрезайте нужную часть, а остальное убирайте в холодильник в неочищенном виде. Советую замораживать имбирь – так он будет дольше храниться и удобнее в использовании", - уточнила она.Павлова рассказала, что замораживать можно разными способами. Например, нарезать корень на дольки, разложить в один слой и подморозить, а затем убрать дольки в плотный пакет без доступа воздуха. Либо натереть корень на терке и разложить в формочки для льда.

https://ria.ru/20221021/ris-1825530950.html

https://ria.ru/20221031/eda-1827688625.html

https://ria.ru/20221028/bol-1827386044.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, общество