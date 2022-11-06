https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

Британская экономика балансирует на грани краха

Британская экономика балансирует на грани краха - РИА Новости, 06.11.2022

Британская экономика балансирует на грани краха

В британской экономической модели роль поставщика негативных сценариев отведена Банку Англии. На днях банк не только резко увеличил процентную ставку до трех... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:07

экономика

риши сунак

лиз трасс

борис джонсон

европа

россия

украина

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В британской экономической модели роль поставщика негативных сценариев отведена Банку Англии. На днях банк не только резко увеличил процентную ставку до трех процентов, но и напугал британцев мрачным прогнозом: их ждет кризис, невиданный с 30-х годов прошлого века. Глава этой финансовой организации, Эндрю Бейли, поделился грустными мыслями в интервью одному из каналов британского телевидения: "Мы видим те колоссальные потрясения, которые переживает сегодня экономика, и, к сожалению, это происходит последние два с половиной года".Выступление Бейли можно считать артподготовкой к предстоящим жестким и непопулярным мерам британского кабинета. Правительство Сунака стремится обуздать инфляцию. В своем первом большом интервью лондонской Таймс он назвал ее врагом номер один: "Инфляция наносит максимальный ущерб малоимущим слоям населения. Я хочу ее остановить".Чтобы сбалансировать бюджет, правительству необходимо заткнуть дыру объемом 50 миллиардов фунтов. Добиться этого можно только одним способом: сократив расходы и повысив налоги. Предыдущий премьер Лиз Трасс пыталась все сделать наоборот, в результате едва не рухнули финансовые рынки. Как говорит сегодня глава Банка Англии, "до полного краха тогда оставались считанные часы".Британия до сих пор расхлебывает ужасы самого краткого в истории страны правления. Не зря жители английского городка Эденбридж, где каждый год выбирают самого неприятного персонажа для сожжения его чучела в ночь Гая Фокса, на этот раз остановили свой выбор на Лиз Трасс — она умудрилась кратно умножить и без того серьезные проблемы, с которыми столкнулось Соединенное Королевство. Правда, это не значит, что через год на таком же костре не окажется фигура Риши Сунака. Ему придется сильно постараться, чтобы не пойти на дрова.По всей Британии сейчас закрывается бизнес. Мелкие и средние предприниматели не выдерживают инфляции и бешеных счетов за электроэнергию. По предварительным прогнозам, если так пойдет и дальше, то страна может лишиться 60 процентов производств. Правительство Лиз Трасс пообещало на два года установить ценовой потолок на потребляемые электричество и газ. Новый кабинет министров согласен держать планку до апреля следующего года. А что будет дальше, пока неизвестно. Те, кто платит арендную плату за помещения для того, чтобы вести свое дело, хотели бы знать, на что им рассчитывать. Ответа пока нет.Чтобы оживить рынок недвижимости в период пандемии, тогда еще канцлер казначейства Риши Сунак отменил налог на покупку домов и квартир. Сотни тысяч британцев воспользовались этой возможностью, взяв ипотеку. Теперь, вслед за поднятием ставки Банком Англии, проценты по кредитам также начинают расти. При этом правительство Сунака лихорадочно ищет, что еще затянуть в налоговые сети. На очереди электрокары. Владельцы машин на батареях сейчас от дорожных сборов освобождены, но в планах кабинета министров лишить их этой привилегии.Когда пишутся сценарии веерных отключений предстоящей зимой, разговоры о зеленой энергетике как-то сами собой отходят на второй план. Ссылаясь на большую занятость внутренними делами, что на самом деле правда, премьер-министр Сунак упорно отказывался ехать на конференцию ООН по климату в египетском Шарм-эш-Шейхе. Член его кабинета и бывший заместитель Лиз Трасс Тереза Коффи назвала эту конференцию "всего лишь сборищем людей в Египте". Сунак резко изменил свои планы после того, как в Шарм-эш-Шейх собрался его основной конкурент в Консервативной партии Борис Джонсон. Слабость позиции нового премьера в том, что он пытается не допустить малейшей ошибки, опасаясь повторить невеселый путь своих предшественников, покинувших преждевременно премьерское кресло.Есть ли в этом связь с глобальным потеплением или нет, но Британия, как и вся Европа, в этом году наслаждается неожиданно теплой осенью, что позволило на некоторое время отодвинуть отопительный период. "Евросоюз превзошел собственную цель, заполнив свои хранилища в среднем на 95 процентов, — пишет The Economist. — Из-за того, что хранилища полны, танкеры со сжиженным топливом негде разгружать. Около 30 из них были вынуждены дрейфовать в европейских водах. Простой этих судов обходится в 400 тысяч долларов в день, поэтому трейдеры в какой-то момент даже были готовы заплатить за то, чтобы у них забрали этот газ".Очевидно, что на этой волне британское правительство приняло политическое решение о запрете на импорт российского СПГ с января 2023-го года. Но обольщаться не стоит. В Международном энергетическом агентстве считают, что в случае полного прекращения поставок газа из России и роста спроса на азиатских рынках во второй половине следующего года Европа столкнется с дефицитом энергоносителей — и вот тогда станет действительно тяжело.Даже при нынешнем ценовом потолке на электроэнергию за черту так называемой энергетической бедности в Британии, по подсчетам независимых экспертов, попадает почти пятая часть населения страны — эти люди тратят на счета за электричество и отопление больше десяти процентов своих доходов, наиболее уязвимые из них в прямом смысле будут вынуждены выбирать между едой и теплом. Опрос, проведенный по заказу телеканала Sky News, показал, что 25 процентов британцев уже покупают продукты в кредит, а более трети пожаловались на трудности с оплатой счетов за электроэнергию.Издание The Economist предсказывает Британии новые протесты с наступлением холодов: "Британию ждет зима забастовок. Они начались с железных дорог. Профсоюз железнодорожников RMT этим летом провел самые мощные акции за последние десятилетия, и они продолжатся в ноябре. Забастовки на железных дорогах обостряют ситуацию, но их последствия сейчас не столь чувствительны, потому что многие теперь привыкли работать дистанционно, не выходя из дома. Настоящий хаос возникнет, когда к забастовкам присоединится значительная часть работников из других секторов". В первую очередь речь идет о медиках — профсоюзы уже начали проводить голосование среди медсестер и сотрудников скорой помощи об участии в возможных акциях протеста. Национальная система здравоохранения в Британии и так сыплется на глазах. В ней около 130 тысяч вакансий — это колоссальный дефицит специалистов, образовавшийся в том числе из-за Брексита.Стремясь найти дополнительные источники для латания бюджета, чтобы не резать по живому социальные расходы, правительство Сунака намерено увеличить налог на сверхприбыли энергетических компаний с 25 до 30 процентов с возможностью продлить его действие до 2028 года. В этом же ключе действуют партнеры на континенте: Евросоюз наложил 33-процентную "контрибуцию солидарности" на сверхприбыли углеводородных компаний в 2022-2023 годах. Ранее появилась информация о том, что британский кабинет задумался о сокращении расходов на оборону. Называлась даже приблизительная цифра: якобы планируется ужать их на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — примерно столько было потрачено на военно-техническую помощь Украине. В Министерстве обороны Великобритании эти разговоры отказываются комментировать. Предыдущие премьер-министры Джонсон и Трасс обещали повысить военные расходы до уровня трех процентов от ВВП к 2030-му — Риши Сунак об этом ничего не говорит.В отличие от предшественников, новый британский премьер не склонен к манифестам и резким действиям. Его первым решением был перенос даты оглашения нового бюджета с 31 октября на 17 ноября. Это дало возможность выиграть время на обдумывание непростых решений, немного успокоились рынки. Сунак ставит перед собой амбициозную цель — восстановить доверие к действиям его кабинета со стороны избирателей и бизнеса: "Я полностью осознаю, что доверие было основательно подорвано за последние недели и даже месяцы. Доверие не дается просто так, его нужно завоевать. <…> Мы хотим добиться этого, будучи честными и говоря правду, решая те вопросы, которые волнуют людей". Красивые слова молодого британского премьер-министра пока не подтверждены хоть какими-то действиями. Обстоятельства складываются не в его пользу, в условиях надвигающейся рецессии идеальных решений в принципе не может быть. Вопрос, сумеет ли он найти наименее болезненные.

https://ria.ru/20221105/britaniya-1829305411.html

https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828736399.html

https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html

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экономика, риши сунак, лиз трасс, борис джонсон, европа, россия, украина, оон, минобороны великобритании, авторы