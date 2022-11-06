https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии - РИА Новости, 06.11.2022
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:58
2022-11-06T10:58
2022-11-06T10:58
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
леонид слуцкий (политик)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829453179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a32ec43f768c4d8da200a297a0cbb54.jpg
БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов.Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
https://ria.ru/20221104/putin-1829292713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, леонид слуцкий (политик)
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов, Леонид Слуцкий (политик)
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
Патриарх Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе — главный храм Росгвардии
БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру
, присутствуют лидер ЛДПР
Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов
.
Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.
Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.
В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.