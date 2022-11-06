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Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии - РИА Новости, 06.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии - РИА Новости, 06.11.2022
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:58
2022-11-06T10:58
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
леонид слуцкий (политик)
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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов.Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
https://ria.ru/20221104/putin-1829292713.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, леонид слуцкий (политик)
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов, Леонид Слуцкий (политик)
10:58 06.11.2022
 
Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии

Патриарх Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе — главный храм Росгвардии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкХрам Равноапостольного великого князя Владимира
Храм Равноапостольного великого князя Владимира - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Храм Равноапостольного великого князя Владимира. Архивное фото
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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов.
Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.
Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.
В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
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РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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