https://ria.ru/20221106/khram-1829451073.html

Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии

Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии - РИА Новости, 06.11.2022

Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:58

2022-11-06T10:58

2022-11-06T10:58

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

леонид слуцкий (политик)

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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает Князь-Владимирский храм в Балашихе - главный храм Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов.Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.

https://ria.ru/20221104/putin-1829292713.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, леонид слуцкий (политик)