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Освящение главного храма Росгвардии - РИА Новости, 07.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221107/khram-1829631588.html
Освящение главного храма Росгвардии
Освящение главного храма Росгвардии - РИА Новости, 07.11.2022
Освящение главного храма Росгвардии
В Подмосковье освятили главный храм Росгвардии. Торжественная церемония — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.11.2022
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религия
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В Подмосковье освятили главный храм Росгвардии. Торжественная церемония — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, патриарх кирилл (владимир гундяев), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), балашиха, виктор золотов
Фото, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Балашиха, Виктор Золотов
13:11 07.11.2022
 

Освящение главного храма Росгвардии

Читать ria.ru в
В Подмосковье освятили главный храм Росгвардии. Торжественная церемония — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма
1 из 10

Чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Храм Равноапостольного великого князя Владимира
2 из 10

Главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

На церемонии присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

На церемонии освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма Равноапостольного великого князя Владимира
3 из 10

На церемонии присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом.

На втором плане – верующие перед началом церемонии освящения
4 из 10

Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Первый камень в основание будущего храма заложили в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся здании прошла 28 июля 2020-го, в День крещения Руси.

Военнослужащие перед началом церемонии освящения
5 из 10

Первый камень в основание будущего храма заложили в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся здании прошла 28 июля 2020-го, в День крещения Руси.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Главный храм Росгвардии в Балашихе вмещает более 500 прихожан.

Верующие на церемонии освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма
6 из 10

Главный храм Росгвардии в Балашихе вмещает более 500 прихожан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа на втором плане) совершает чин великого освящения храма
7 из 10

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Здание высотой более 40 метров разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения.

Верующие перед началом церемонии освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма
8 из 10

Здание высотой более 40 метров разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом.

Военнослужащие перед началом церемонии освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма
9 из 10

В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Церемония освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом главного храма Росгвардии в Балашихе.

Священнослужители на церемонии освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма
10 из 10

Церемония освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом главного храма Росгвардии в Балашихе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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