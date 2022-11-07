Освящение главного храма Росгвардии
Чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.
Главный храм Росгвардии в подмосковной Балашихе.
На церемонии присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
На церемонии присутствовали директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом.
Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом.
Первый камень в основание будущего храма заложили в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся здании прошла 28 июля 2020-го, в День крещения Руси.
Первый камень в основание будущего храма заложили в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся здании прошла 28 июля 2020-го, в День крещения Руси.
Главный храм Росгвардии в Балашихе вмещает более 500 прихожан.
Главный храм Росгвардии в Балашихе вмещает более 500 прихожан.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира — главного храма Росгвардии.
Здание высотой более 40 метров разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения.
Здание высотой более 40 метров разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения.
В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом.
В храмовый комплекс входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом.
Церемония освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом главного храма Росгвардии в Балашихе.
Церемония освящения патриархом Московским и всея Руси Кириллом главного храма Росгвардии в Балашихе.