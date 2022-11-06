Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/evrosoyuz-1829539598.html
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году - РИА Новости, 06.11.2022
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:53
2022-11-06T23:42
в мире
ольга стефанишина
владимир зеленский
украина
брюссель
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз."Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", - сказала Стефанишина.Как отмечает немецкое издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет. По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле "не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)", хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это "смотрят иначе"."Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС - ред.) чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", - сказала вице-премьер, добавив, что Украина "делает свою домашнюю работу" и уже осуществила значительное число реформ - например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, в свою очередь, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро" и что график начала переговоров невозможно согласовать."Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займет более года или двух", - отметил Вархели.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824434889.html
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821961199.html
украина
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ольга стефанишина, владимир зеленский, украина, брюссель, европа, евросоюз
В мире, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Украина, Брюссель, Европа, Евросоюз
22:53 06.11.2022 (обновлено: 23:42 06.11.2022)
 
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году

Стефанишина: Украина надеется завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз.
"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", - сказала Стефанишина.
Как отмечает немецкое издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет. По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле "не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)", хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это "смотрят иначе".
"Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС - ред.) чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", - сказала вице-премьер, добавив, что Украина "делает свою домашнюю работу" и уже осуществила значительное число реформ - например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 17:34
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, в свою очередь, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро" и что график начала переговоров невозможно согласовать.
"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займет более года или двух", - отметил Вархели.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:42
МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине
 
В миреОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийУкраинаБрюссельЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала