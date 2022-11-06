22:53 06.11.2022 (обновлено: 23:42 06.11.2022)
Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году
Стефанишина: Украина надеется завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз.
"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", - сказала Стефанишина.
Как отмечает немецкое издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет. По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле "не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)", хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это "смотрят иначе".
"Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС - ред.) чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", - сказала вице-премьер, добавив, что Украина "делает свою домашнюю работу" и уже осуществила значительное число реформ - например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.
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Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, в свою очередь, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро" и что график начала переговоров невозможно согласовать.
"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займет более года или двух", - отметил Вархели.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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