https://ria.ru/20221106/evrosoyuz-1829539598.html

Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году

Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году - РИА Новости, 06.11.2022

Власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в 2024 году

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:53

2022-11-06T22:53

2022-11-06T23:42

в мире

ольга стефанишина

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украина

брюссель

европа

евросоюз

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Welt о намерении страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз."Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", - сказала Стефанишина.Как отмечает немецкое издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет. По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле "не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)", хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это "смотрят иначе"."Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС - ред.) чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", - сказала вице-премьер, добавив, что Украина "делает свою домашнюю работу" и уже осуществила значительное число реформ - например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, в свою очередь, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро" и что график начала переговоров невозможно согласовать."Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займет более года или двух", - отметил Вархели.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824434889.html

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821961199.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ольга стефанишина, владимир зеленский, украина, брюссель, европа, евросоюз