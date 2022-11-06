https://ria.ru/20221106/dzhonson-1829472437.html

СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера

СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера - РИА Новости, 06.11.2022

СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера

Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:10

2022-11-06T14:10

2022-11-06T15:19

в мире

риши сунак

борис джонсон

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров, сообщает The Observer.По словам журналистов издания, после отставки Джонсон вел переговоры с агентствами развлечений и талантов, включая Endeavour, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль, и агентство Гарри Уокера (HWA), одну из его дочерних компаний. В число клиентов HWA входят такие знаменитости, как Билл Клинтон, Барак Обама и Серена Уильямс."По словам некоторых из тех, с кем он вел переговоры до отставки Лиз Трасс, потенциальный доход Джонсона оценивается примерно в двадцать миллионов фунтов стерлингов в год. <...> Люди, связанные с Эмануэлем, дали понять Джонсону, что, если он проиграет Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут. Понятно, что индустрия посчитала, что его стоимость упадет как минимум вдвое", — пишет газета.После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.

https://ria.ru/20221106/trass-1829466067.html

https://ria.ru/20221102/sunak-1828553570.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания