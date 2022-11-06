Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/dzhonson-1829472437.html
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера - РИА Новости, 06.11.2022
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера
Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:10
2022-11-06T15:19
в мире
риши сунак
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров, сообщает The Observer.По словам журналистов издания, после отставки Джонсон вел переговоры с агентствами развлечений и талантов, включая Endeavour, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль, и агентство Гарри Уокера (HWA), одну из его дочерних компаний. В число клиентов HWA входят такие знаменитости, как Билл Клинтон, Барак Обама и Серена Уильямс."По словам некоторых из тех, с кем он вел переговоры до отставки Лиз Трасс, потенциальный доход Джонсона оценивается примерно в двадцать миллионов фунтов стерлингов в год. &lt;...&gt; Люди, связанные с Эмануэлем, дали понять Джонсону, что, если он проиграет Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут. Понятно, что индустрия посчитала, что его стоимость упадет как минимум вдвое", — пишет газета.После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.
https://ria.ru/20221106/trass-1829466067.html
https://ria.ru/20221102/sunak-1828553570.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_313cafeabd350d63d2f7a693cd2d2704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания
В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания
14:10 06.11.2022 (обновлено: 15:19 06.11.2022)
 
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера

The Observer: Джонсон отказался от гонки за пост премьера ради доходов от мемуаров

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров, сообщает The Observer.
По словам журналистов издания, после отставки Джонсон вел переговоры с агентствами развлечений и талантов, включая Endeavour, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль, и агентство Гарри Уокера (HWA), одну из его дочерних компаний. В число клиентов HWA входят такие знаменитости, как Билл Клинтон, Барак Обама и Серена Уильямс.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:17
СМИ: Трасс четыре раза за несколько месяцев сменила номер телефона
"По словам некоторых из тех, с кем он вел переговоры до отставки Лиз Трасс, потенциальный доход Джонсона оценивается примерно в двадцать миллионов фунтов стерлингов в год. <...> Люди, связанные с Эмануэлем, дали понять Джонсону, что, если он проиграет Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут. Понятно, что индустрия посчитала, что его стоимость упадет как минимум вдвое", — пишет газета.
После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 06:43
Новый премьер Сунак разъярил британцев одним решением
 
В миреРиши СунакБорис ДжонсонЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала