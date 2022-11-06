https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html

Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы

Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы - РИА Новости, 06.11.2022

Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы

Добровольцы, пришедшие в российскую армию в ходе частичной мобилизации, уже выполняют задачи в Харьковской области, рассказал на месте РИА Новости офицер... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:24

2022-11-06T21:24

2022-11-06T23:58

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

харьковская область

россия

украина

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноя – РИА Новости. Добровольцы, пришедшие в российскую армию в ходе частичной мобилизации, уже выполняют задачи в Харьковской области, рассказал на месте РИА Новости офицер артбатареи 6-ой армии западной группировки войск."Я мобилизованный, доброволец, чуть меньше месяца здесь, прошел подготовку и выполняю задачи по огневому поражению. Выезжаем по-разному, и ночью, и днем, 24/7. Не сложно, работа как работа, для настоящих мужчин", - рассказал офицер.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области Артиллеристы уничтожают пикапы противника в Харьковской области 2022-11-06T21:24 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, владимир путин, харьковская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии