https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы - РИА Новости, 06.11.2022
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
Добровольцы, пришедшие в российскую армию в ходе частичной мобилизации, уже выполняют задачи в Харьковской области, рассказал на месте РИА Новости офицер... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:24
2022-11-06T21:24
2022-11-06T23:58
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
харьковская область
россия
украина
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноя – РИА Новости. Добровольцы, пришедшие в российскую армию в ходе частичной мобилизации, уже выполняют задачи в Харьковской области, рассказал на месте РИА Новости офицер артбатареи 6-ой армии западной группировки войск."Я мобилизованный, доброволец, чуть меньше месяца здесь, прошел подготовку и выполняю задачи по огневому поражению. Выезжаем по-разному, и ночью, и днем, 24/7. Не сложно, работа как работа, для настоящих мужчин", - рассказал офицер.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html
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Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области
Артиллеристы уничтожают пикапы противника в Харьковской области
2022-11-06T21:24
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РИА Новости
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сергей шойгу, владимир путин, харьковская область, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Харьковская область, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
21:24 06.11.2022 (обновлено: 23:58 06.11.2022)
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
Офицер артбатареи: мобилизованные добровольцы выполняют задачи на харьковском направлении