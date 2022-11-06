Рейтинг@Mail.ru
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/bayden-1829425483.html
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США - РИА Новости, 06.11.2022
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США
Президент США Джо Байден в субботу вновь допустил оговорку, заявив, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:41
2022-11-06T02:41
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
филадельфия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу вновь допустил оговорку, заявив, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета.Выступая в Филадельфии в поддержку однопартийцев-демократов, которые через несколько дней примут участие в промежуточных выборах в Конгресс, Байден сказал: "Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом – на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия".Хозяин Белого дома при этом выступил с традиционной критикой в адрес республиканцев, возложив на своего предшественника Дональда Трампа и его администрацию ответственность за рост государственного долга.Между тем, госдолг США на текущий момент является рекордно высоким и составляет свыше 31 триллиона долларов. Задолженность Штатов традиционно является поводом для шуток как внутри страны, так и за ее пределами.
https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html
https://ria.ru/20221105/ssha-1829304728.html
сша
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7921246dabae68598ba80b8fe4dd476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, сша, филадельфия, политика
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Филадельфия, Политика
02:41 06.11.2022
 
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США

Байден вновь оговорился, заявив, что сократил госдолг США вместо дефицита бюджета

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу вновь допустил оговорку, заявив, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета.
Выступая в Филадельфии в поддержку однопартийцев-демократов, которые через несколько дней примут участие в промежуточных выборах в Конгресс, Байден сказал: "Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом – на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 03:01
В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"
Хозяин Белого дома при этом выступил с традиционной критикой в адрес республиканцев, возложив на своего предшественника Дональда Трампа и его администрацию ответственность за рост государственного долга.
Между тем, госдолг США на текущий момент является рекордно высоким и составляет свыше 31 триллиона долларов. Задолженность Штатов традиционно является поводом для шуток как внутри страны, так и за ее пределами.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 02:36
Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШАФиладельфияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала