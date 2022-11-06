https://ria.ru/20221106/bayden-1829425483.html

Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США

Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США - РИА Новости, 06.11.2022

Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США

Президент США Джо Байден в субботу вновь допустил оговорку, заявив, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:41

2022-11-06T02:41

2022-11-06T02:41

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу вновь допустил оговорку, заявив, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета.Выступая в Филадельфии в поддержку однопартийцев-демократов, которые через несколько дней примут участие в промежуточных выборах в Конгресс, Байден сказал: "Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом – на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия".Хозяин Белого дома при этом выступил с традиционной критикой в адрес республиканцев, возложив на своего предшественника Дональда Трампа и его администрацию ответственность за рост государственного долга.Между тем, госдолг США на текущий момент является рекордно высоким и составляет свыше 31 триллиона долларов. Задолженность Штатов традиционно является поводом для шуток как внутри страны, так и за ее пределами.

https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, филадельфия, политика