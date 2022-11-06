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ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ataka-1829470486.html
ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении
Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:58
2022-11-06T14:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что противник был отброшен на исходные позиции в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей", - рассказали в МО РФКроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:58 06.11.2022 (обновлено: 14:03 06.11.2022)
 
ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Уточняется, что противник был отброшен на исходные позиции в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений.
"Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей", - рассказали в МО РФ
Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены две самоходные артиллерийские установки украинских войск в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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