Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/zerno-1829339818.html
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора - РИА Новости, 05.11.2022
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора
Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:38
2022-11-05T14:21
экономика
россия
украина
йенс столтенберг
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg
АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV."Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир &lt;...&gt; Сделка с зерном имеет огромное значение", — сказал он.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_1193:701:2989:2048_1920x0_80_0_0_e8bdd2563ef301b734e66eff1c60ba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, йенс столтенберг, нато, оон
Экономика, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН
12:38 05.11.2022 (обновлено: 14:21 05.11.2022)
 
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора

Генсек НАТО Столтенберг заявил о сохранении рисков приостановки работы зернового коридора

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV.
"Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир <...> Сделка с зерном имеет огромное значение", — сказал он.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала