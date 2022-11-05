12:38 05.11.2022 (обновлено: 14:21 05.11.2022)
Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора
Генсек НАТО Столтенберг заявил о сохранении рисков приостановки работы зернового коридора
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV.
"Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир <...> Сделка с зерном имеет огромное значение", — сказал он.
3 ноября, 08:00Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.