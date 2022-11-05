https://ria.ru/20221105/zerno-1829339818.html

Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора

Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора - РИА Новости, 05.11.2022

Генсек НАТО заявил о рисках приостановки работы зернового коридора

Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:38

2022-11-05T12:38

2022-11-05T14:21

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АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Работа "зернового коридора" снова может быть приостановлена из-за ситуации на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV."Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир <...> Сделка с зерном имеет огромное значение", — сказал он.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.С 30 октября, после устроенной киевским режимом террористической атаки на российские корабли в Севастополе, Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, йенс столтенберг, нато, оон