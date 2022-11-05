11:53 05.11.2022 (обновлено: 11:54 05.11.2022)
Эрдоган прокомментировал восстановление работы зернового коридора
Президент Эрдоган назвал восстановление работы зернового коридора дипломатическим успехом
© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает дипломатическим успехом восстановление работы "зернового коридора", по его словам, этому способствовала сбалансированная политика Анкары.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Эрдоган заявил, что после его переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в минувшую среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
3 ноября, 08:00Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
"Мы играем ключевую роль в дипломатии благодаря своей мирной политике. Урегулирование зернового кризиса - это дипломатический успех", - заявил Эрдоган, выступая на политическом форуме в Стамбуле.
Он отметил, что этот процесс удалось осуществить "благодаря… сбалансированным отношениям" с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.