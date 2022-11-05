https://ria.ru/20221105/zerno-1829335164.html

Эрдоган прокомментировал восстановление работы зернового коридора

Эрдоган прокомментировал восстановление работы зернового коридора - РИА Новости, 05.11.2022

Эрдоган прокомментировал восстановление работы зернового коридора

Президент Турции Тайип Эрдоган считает дипломатическим успехом восстановление работы "зернового коридора", по его словам, этому способствовала сбалансированная... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:54

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган считает дипломатическим успехом восстановление работы "зернового коридора", по его словам, этому способствовала сбалансированная политика Анкары.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Эрдоган заявил, что после его переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в минувшую среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Мы играем ключевую роль в дипломатии благодаря своей мирной политике. Урегулирование зернового кризиса - это дипломатический успех", - заявил Эрдоган, выступая на политическом форуме в Стамбуле.Он отметил, что этот процесс удалось осуществить "благодаря… сбалансированным отношениям" с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, антониу гутерреш, оон