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В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус - РИА Новости, 05.11.2022
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В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус
В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус - РИА Новости, 05.11.2022
В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус
Два человека погибли при столкновении LADA Priora с троллейбусом в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:02
2022-11-05T11:23
происшествия
волгоград
волгоградская область
дтп
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении LADA Priora с троллейбусом в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 5.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда 20-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в троллейбус."В результате ДТП водитель автомашины "Лада" и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", - сообщили в полиции.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, дтп
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, ДТП
11:02 05.11.2022 (обновлено: 11:23 05.11.2022)
 
В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус

МВД: два человека погибли при столкновении легковушки и троллейбуса в Волгограде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении LADA Priora с троллейбусом в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу около 5.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда 20-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в троллейбус.
"В результате ДТП водитель автомашины "Лада" и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", - сообщили в полиции.
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