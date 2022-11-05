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В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус

В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус - РИА Новости, 05.11.2022

В Волгограде столкнулись легковушка и троллейбус

Два человека погибли при столкновении LADA Priora с троллейбусом в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:02

2022-11-05T11:02

2022-11-05T11:23

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении LADA Priora с троллейбусом в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 5.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда 20-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в троллейбус."В результате ДТП водитель автомашины "Лада" и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20221104/dtp-1829178438.html

волгоград

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происшествия, волгоград, волгоградская область, дтп