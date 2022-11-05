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Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829335483.html
Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности
Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности - РИА Новости, 05.11.2022
Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности
Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:58
2022-11-05T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Российско-украинский кризис показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что "мир больше пяти" (стран - постоянных членов Совбеза ООН, турецкий лидер часто критикует Совбез ООН за несостоятельность и призывает его расформировать - ред.), подтвердилась тем, что произошло. В мире ставятся под вопрос отношения между политикой и экономикой, политикой и безопасностью", - сказал Эрдоган, выступая на политическом форуме в Стамбуле.Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
11:58 05.11.2022
 
Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности

Эрдоган: кризис на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Российско-украинский кризис показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что "мир больше пяти" (стран - постоянных членов Совбеза ООН, турецкий лидер часто критикует Совбез ООН за несостоятельность и призывает его расформировать - ред.), подтвердилась тем, что произошло. В мире ставятся под вопрос отношения между политикой и экономикой, политикой и безопасностью", - сказал Эрдоган, выступая на политическом форуме в Стамбуле.
Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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