https://ria.ru/20221105/ukraina-1829335483.html

Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности

Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности - РИА Новости, 05.11.2022

Эрдоган заявил о несостоятельности институтов мировой безопасности

Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:58

2022-11-05T11:58

2022-11-05T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Российско-украинский кризис показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что "мир больше пяти" (стран - постоянных членов Совбеза ООН, турецкий лидер часто критикует Совбез ООН за несостоятельность и призывает его расформировать - ред.), подтвердилась тем, что произошло. В мире ставятся под вопрос отношения между политикой и экономикой, политикой и безопасностью", - сказал Эрдоган, выступая на политическом форуме в Стамбуле.Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221028/amerika-1827304212.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган