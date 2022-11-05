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Покупка Twitter Маском не повлияет на исход выборов в США, заявили эксперты

Покупка Twitter Маском не повлияет на исход выборов в США, заявили эксперты - РИА Новости, 05.11.2022

Покупка Twitter Маском не повлияет на исход выборов в США, заявили эксперты

Новый владелец социальной платформы Twitter Илон Маск вряд ли успеет до 8 ноября поменять ее настолько, чтобы повлиять на исход промежуточных выборов в США,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:17

2022-11-05T09:17

2022-11-05T09:26

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Новый владелец социальной платформы Twitter Илон Маск вряд ли успеет до 8 ноября поменять ее настолько, чтобы повлиять на исход промежуточных выборов в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Неделю назад владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Он пообещал модернизировать соцсеть, сделав ее открытой для всех мнений, объявил о постепенном возвращении ранее удаленных аккаунтов и уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети. В числе инициатив Маска - платная подписка для верифицированных аккаунтов. Очевидные и стремительные перемены в политике компании, которую часто обвиняли в симпатии к демократам, вызывают вопрос, сможет ли это повлиять на исход выборов.Сторонники Трампа в стане республиканцев, в частности члены палаты представителей Джим Джордан, Марджори Тэйлор Грин и Лорен Боберт, восприняли перемены позитивно, заявили о надежде на победу свободы слова при новом руководстве соцсети и даже отчитались о росте подписчиков. Кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лейк сообщила, что число ее подписчиков за день с момента приобретения соцсети Маском выросло на 18 тысячи человек, а Боберт - на 18,6 тысячи.Время имеет значениеАнализируя потенциальную возможность изменений в работе соцсети до предстоящих выборов, эксперты однозначно указывают, что времени почти не осталось."В краткосрочной перспективе я не предвижу больших изменений", - сказал РИА Новости эксперт по вопросу социальных сетей Университета Флориды Эндрю Селепак. Он напомнил, что бывший президент Дональд Трамп "не собирается возвращаться и компания не планирует радикально до неузнаваемости менять дизайн платформы". По его оценке, промежуточные выборы пройдут раньше, чем на платформе произойдут изменения того масштаба, которые могли бы повлиять на выборы, особенно с учетом того, что большая доля избирателей уже проголосовала досрочно.Это мнение разделяет доцент кафедры коммуникаций и СМИ Университета Лесли Донна Холпер: "если бы это (смена руководства компании - ред.) произошло шесть месяцев назад, тогда это могло бы иметь эффект на выборы, но за неделю до выборов не думаю, что это станет чем-то существенным", - говорит собеседница агентства. "Не забывайте, что многие американцы уже проголосовали - как по почте, так и лично на участках", - отметила Холпер.По мнению эксперта, даже возможное возвращение на платформу Трампа вряд ли оказало бы серьезное влияние на предстоящие выборы - это стало бы лишь еще одним поляризующим фактором."Те, кто любят его, останутся верны ему, те, кто ненавидят, будут возмущены тем, что он сказал что-нибудь, но я не думаю, что это изменит чью-либо позицию", - заявила Холпер, указывая, что сам Трамп вряд ли откажется от собственной соцсети Truth Social, для которой возвращение экс-президента в Twitter будет означать конец существования.Сослагательное наклонение и долгосрочная перспективаВремя имеет ключевое значение, считает бывший профессор Университета Нью-Йорка Майкл Ректенвальд. По его мнению, "если бы Маск владел Twitter в 2020 году, история с ноутбуком Хантера Байдена не канула бы в лету в социальных сетях". "Выборы могли бы завершиться иначе, хотя и остаются серьезные вопросы относительно легитимности этой истории", - отмечает эксперт.Он полагает, что если бы в Twitter вернулся ряд запрещенных ранее фигур, это могло бы поддержать республиканцев на выборах. "Если бы запрещенные ранее пользователи резко вернулись на платформу, это могло бы помочь быть услышанными избирателям-республиканцам и позволило бы запрещенным ранее сообщениям оказаться на этой площадке", - считает Ректенвальд.Собеседник агентства напомнил об иске, поданном национальным комитетом Республиканской партии против компании Google, в котором интернет-гиганта обвиняют в намеренной квалификации рекламных писем комитета в качестве "спама"."Республиканцы могут использовать любую техническую возможность, и покупка Маском Twitter могла бы сократить монополию Демократической партии над техническими гигантами", - считает эксперт.С ним согласен эксперт по соцсетям Университета Флориды Селепак. Он считает, что новый глава компании может скорректировать алгоритмы соцсети так, чтобы убрать часть ботов и обеспечить более открытый доступ к различным мнениям, а не только к позиции тех, у кого больше возможностей привлечь внимание пользователей благодаря ботам.Свобода слова стоит денегПокупку Twitter Маск объяснял желанием сделать ее лучшей соцсетью мира и платформой для выражения, в рамках закона, любых мнений. Бизнесмен обещал создать специальный совет для модерации контента на платформе и обеспечить прозрачность всех его действий, в том числе в вопросе восстановления запрещенных ранее пользователей."Он в своих заявлениях сигнализировал, что считает свободу слова самым важным, и это может открыть площадку Twitter для всех форм ненависти... Любопытно и то, что Маск, говоря о своей любви к свободе слова, очень остро реагирует на любую критику в свой адрес", - отмечает Холпер.Стремительную "чистку" среди руководителей и сотрудников соцсети, которую инициировал Маск, эксперты считают закономерной и не предвидят вслед за ней массовый отток пользователей. "Прежде всего, ничего удивительного в том, что новый босс избавляется от тех, кто работал при предыдущем руководстве, нет. Президент, премьеры и главы компаний часто проводят оценку сотрудников и внесение изменений, редко кто хочет оставлять в своем кабинете людей, которых они не выбирали", - проводит параллель собеседница агентства.Ее мнение разделяет запрещенный на платформе Twitter профессор Ректенвальд, по словам которого предыдущее руководство Twitter "несет ответственность за то, что соцсеть была инструментом левого тоталитаризма". Он надеется, что Маск не только восстановит его аккаунт, но уволит всех сотрудников соцсети, причастных к цензуре.В ожидании радикальных перемен пользователи соцсети опасаются, что она может превратиться в площадку для дезинформации и распространения ненависти. "Исходя из комментариев, которые я читаю, большинство пользователей Twitter озабочены, но сейчас они будут выжидать и следить за происходящим. Не думаю, что произойдет их массовый отток", - считает Холпер.Баланс между свободой слова и цензурой Маску поможет обрести его предпринимательская жилка, считает собеседница агентства. По ее мнению, если Маск допустит радикализацию платформы, то лишится рекламных денег."В конечном итоге ему придется найти способ сделать Twitter прибыльным и следовать действующим правилам, нравится это ему или нет. Я думаю, что он (Маск - ред.) будет жаловаться и пытаться противостоять, может с усилием выступать за их смену, но будучи проницательным бизнесменом, он будет выбирать, какие из этих боев стоят его времени, какие он может выиграть, а за какие не стоит браться", - говорит эксперт.Сам Маск в пятницу пожаловался в своем аккаунте, что уже столкнулся с масштабным падением выручки из-за давления на рекламодателей со стороны активистов-общественников. Бизнесмен, который ранее уверял, что купил соцсеть не ради денег, заверил, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента. "Мы сделали все, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке", - написал бизнесмен.

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в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, лорен боберт, сша, аризона, нью-йорк (город), twitter, spacex, tesla motors