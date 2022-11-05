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Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском - РИА Новости, 05.11.2022
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Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском
Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском - РИА Новости, 05.11.2022
Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском
Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T06:19
2022-11-05T10:35
в мире
илон маск
джо байден
сша
twitter
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском.В среду Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Ранее предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, илон маск, джо байден, сша, twitter, технологии
В мире, Илон Маск, Джо Байден, США, Twitter, Технологии
06:19 05.11.2022 (обновлено: 10:35 05.11.2022)
 
Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском

Президент США Байден заявил, что купленный Маском Twitter извергает ложь по всему миру

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском.

"А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который рассылает <...> который извергает ложь по всему миру", — процитировало слова американского лидера агентство Reuters.

В среду Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.
Ранее предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 22:06
Маск заявил, что Twitter теряет выручку из-за давления на рекламодателей
 
В миреИлон МаскДжо БайденСШАTwitterТехнологии
 
 
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