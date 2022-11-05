https://ria.ru/20221105/twitter-1829309952.html

Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском

Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском - РИА Новости, 05.11.2022

Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском

Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T06:19

2022-11-05T06:19

2022-11-05T10:35

в мире

илон маск

джо байден

сша

twitter

технологии

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском.В среду Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.Ранее предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221104/twitter-1829288471.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, илон маск, джо байден, сша, twitter, технологии