06:19 05.11.2022 (обновлено: 10:35 05.11.2022)
Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском
Президент США Байден заявил, что купленный Маском Twitter извергает ложь по всему миру
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоился покупкой Twitter американским миллиардером Илоном Маском.
"А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который рассылает <...> который извергает ложь по всему миру", — процитировало слова американского лидера агентство Reuters.
В среду Маск заявил о намерении сделать сервис микроблогов самым точным источником информации в мире.
Ранее предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.