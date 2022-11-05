https://ria.ru/20221105/trevoga-1829344828.html

В Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022

В Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:26

2022-11-05T13:26

2022-11-05T13:49

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.Ранее в субботу масштабная тревога была объявлена по всей территории Украины. Данные подтвердили власти всех регионов.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 13.18".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.инцифры страны.Ранее в субботу масштабная тревога была объявлена по всей территории Украины. Данные подтвердили власти всех регионов.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 13.18".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, украина, в мире