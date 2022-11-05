https://ria.ru/20221105/svo-1829304571.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:29

2022-11-05T02:29

2022-11-05T02:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

тернопольская область

хмельницкая область

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно этим данным, сирены тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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