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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/svo-1829304571.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2022
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:29
2022-11-05T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
тернопольская область
хмельницкая область
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно этим данным, сирены тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
николаевская область
тернопольская область
хмельницкая область
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в мире, жкх, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, тернопольская область, хмельницкая область, черкасская область, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Тернопольская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Происшествия
02:29 05.11.2022 (обновлено: 02:37 05.11.2022)
 
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Тернопольской, Хмельницкой и еще пяти областей Украины сообщили о воздушной тревоге

© Фото : Евгений ЖилинЗдание Горсовета в городе Днепр
Здание Горсовета в городе Днепр - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Евгений Жилин
Здание Горсовета в городе Днепр . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Согласно этим данным, сирены тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФТернопольская областьХмельницкая областьЧеркасская областьПолтавская областьДнепропетровская областьХарьковская областьПроисшествия
 
 
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