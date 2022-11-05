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Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829317522.html
Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине
Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине
Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:04
2022-11-05T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей носов
магаданская область
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 5 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в социальных сетях."Двадцать девятого октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне. Тридцатого октября геройски погибли еще трое наших ребят. Сержант Максим Тучин - в ходе боевых действий он выполнял обязанности водителя-электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона. Рядовой Алексей Ершов, служивший механиком-водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты и Михаил Коромщиков. Он служил стрелком в отделении морской пехоты", - написал Носов.Он добавил, что в ближайшее время тела погибших доставят в Магаданскую область.Согласно ранее опубликованному указу президента РФ, семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, в случае ранения военные получат 3 миллиона. Такие же правила действуют в отношении родственников погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц.В апреле правительство Колымы сообщало, что семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей.
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безопасность, украина, сергей носов, магаданская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сергей Носов, Магаданская область, Вооруженные силы РФ
09:04 05.11.2022
 
Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине

Губернатор Носов сообщил о гибели четырех жителей Колымы в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МАГАДАН, 5 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в социальных сетях.
"Двадцать девятого октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне. Тридцатого октября геройски погибли еще трое наших ребят. Сержант Максим Тучин - в ходе боевых действий он выполнял обязанности водителя-электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона. Рядовой Алексей Ершов, служивший механиком-водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты и Михаил Коромщиков. Он служил стрелком в отделении морской пехоты", - написал Носов.
Он добавил, что в ближайшее время тела погибших доставят в Магаданскую область.

"За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, все четверо представлены к государственным наградам. Колыма скорбит. Вся необходимая помощь, поддержка родным и близким наших героев будет оказана".

Губернатор Магаданской области Сергей Носов у стенда МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2021
Сергей Носов
Губернатор Магаданской области
Согласно ранее опубликованному указу президента РФ, семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, в случае ранения военные получат 3 миллиона. Такие же правила действуют в отношении родственников погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц.
В апреле правительство Колымы сообщало, что семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСергей НосовМагаданская областьВооруженные силы РФ
 
 
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