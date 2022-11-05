https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829317522.html

Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине

Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.11.2022

Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине

Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:04

2022-11-05T09:04

2022-11-05T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сергей носов

магаданская область

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 5 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в социальных сетях."Двадцать девятого октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне. Тридцатого октября геройски погибли еще трое наших ребят. Сержант Максим Тучин - в ходе боевых действий он выполнял обязанности водителя-электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона. Рядовой Алексей Ершов, служивший механиком-водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты и Михаил Коромщиков. Он служил стрелком в отделении морской пехоты", - написал Носов.Он добавил, что в ближайшее время тела погибших доставят в Магаданскую область.Согласно ранее опубликованному указу президента РФ, семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, в случае ранения военные получат 3 миллиона. Такие же правила действуют в отношении родственников погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц.В апреле правительство Колымы сообщало, что семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей.

украина

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, сергей носов, магаданская область, вооруженные силы рф