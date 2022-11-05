Четверо жителей Магаданской области погибли в спецоперации на Украине
Губернатор Носов сообщил о гибели четырех жителей Колымы в спецоперации на Украине
Российские военнослужащие. Архивное фото
МАГАДАН, 5 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Магаданской области погибли во время специальной военной операции на Украине, сообщил в субботу губернатор Сергей Носов на своих страницах в социальных сетях.
"Двадцать девятого октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне. Тридцатого октября геройски погибли еще трое наших ребят. Сержант Максим Тучин - в ходе боевых действий он выполнял обязанности водителя-электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона. Рядовой Алексей Ершов, служивший механиком-водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты и Михаил Коромщиков. Он служил стрелком в отделении морской пехоты", - написал Носов.
Он добавил, что в ближайшее время тела погибших доставят в Магаданскую область.
"За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, все четверо представлены к государственным наградам. Колыма скорбит. Вся необходимая помощь, поддержка родным и близким наших героев будет оказана".
Согласно ранее опубликованному указу президента РФ, семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, в случае ранения военные получат 3 миллиона. Такие же правила действуют в отношении родственников погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц.
В апреле правительство Колымы сообщало, что семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей.